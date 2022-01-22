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Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor

bolu dağı’nda kar ve sis etkili oluyor
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Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı ve yoğun sis yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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