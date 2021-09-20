bölgesel amatör lig’e malatya’dan 4 ekip

Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 sezonu katılım başvuruları 9 Eylül itibariyle tamamlanırken, ligde bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263’ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 249’u geçen sezon BAL’da oynama hakkı olan takımlardan, 14’ü geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluştu.

BAL takımlarının 2021-2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim tarihlerinde müsabakalar başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek için evraklarını teslim eden 4 Malatya takımının başvurusu kabul edildi. Buna göre, Pütürge Belediyespor, Malatya İdmanyurduspor, Arguvan Belediyespor ve Darendespor takımları 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ