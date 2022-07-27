Bölgenin ilk Model Fabrikasında sona doğru

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın katılımıyla Model Fabrika toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Model Fabrikasını kısa sürede sanayicimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın projesini hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteklediği Malatya’da kurulum aşaması devam eden Model Fabrika için paydaş toplantısı düzenlendi.

Malatya TSO’da düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal da katıldı.

SADIKOĞLU: “ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sanayisinin yalın üretim modelini benimsemesi adına Model Fabrikayı önemsediklerini belirterek şunları söyledi; “Malatya TSO olarak ilimiz sanayisinin büyümesi ve değişim dönüşüme ayak uydurması adına güçlü adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu önemli adımlardan biri de Model Fabrika. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk Model Fabrikanın Malatya’mızda kurulmasına öncülük yapıyor olmaktan da ayrıca gururlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşaat aşaması tamamlanan Model Fabrikanın artık ete kemiğe bürünmesi ve bir an önce sanayicimize hizmet etmesi gerekiyor. Bu nedenle bugün paydaşlarımızla bir aradayız. Toplantımıza katılım sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal’a teşekkür ediyorum.”

“BÖLGEMİZDEKİ İLK MODEL FABRİKAYI KURUYORUZ”

Malatya Model Fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk Model Fabrika olacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 671 metrekare alana kurduğumuz Model Fabrika’nın inşaatı tamamlandı. Makine teçhizatları da yakın zamanda hazır hale gelecek. İşletmelerimizin verimliliklerini artırmak, dijital dönüşümlerine rehberlik etmek için faaliyet yürütecek olan Model Fabrikada Toyota Üretim Sistemi (TPS), Yalın Üretim ve Kaizen teknikleri gibi eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Model Fabrika sadece Malatya’ya değil, bölgemize de hitap edecek. Bölge illerimizde birçok sanayicimizin buradan istifade etmesinin önünü açacağız. Model Fabrikanın bölgeye katma değer sağlayacağına inancımız tam” dedi.

İLK TOPLANTI MALATYA’DA

İlk Model Fabrika Toplantısını Malatya’da gerçekleştirdiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, “Bakanlığımızın desteğiyle 8 ilimizde kurulan Model Fabrikalar sanayicilerimize hizmet veriyor. Şimdi Malatya’nın da arasında yer aldığı 7 ilimizde daha kurulan Model Fabrikalara gerekli tüm katkıyı sunacağız. Bu 7 ilimizde düzenleyeceğimiz paydaş toplantılarının ilkini de Malatya’da gerçekleştiriyoruz. Model Fabrika Projesini hazırlayan ve bakanlığımıza sunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Model Fabrikalar sanayinin verimliliğini artıran projelerdir. Model Fabrikalara gelen firma temsilcileri yalın üretimle ilgili eğitimlerini alıp kendi işletmelerinde uyguluyorlar. Bu eğitimler dijitalleşme yolunda önemli katkılar sağlıyor. Model Fabrikalarımızdan faydalanan firmalarda yüzde 150’ye varan verimlilik artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Firmalar ekstra hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçleri yalınlaştırarak verimlilik artışlarını sağlayabilirler. Böylesine önemli bir projenin Malatya’da hayata geçiyor olması, üstelik bölgede ilk olması da bizleri sevindiriyor. Bakanlık olarak tüm katkıyı sunacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Model Fabrikaların kurulum süreçleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Malatya Model Fabrika’ya mentörlük yapacak olan Gaziantep Model Fabrika’nın Direktörü Yusuf Diler de model fabrikaların işleyişleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan heyet, toplantının ardından 2. OSB’de bulunan Model Fabrika inşaatına giderek incelemelerde bulundu. (Bülten)