Bölge karmaları şampiyonu belli oldu

UEFA Regions Cup Türkiye Bölge Karmaları Birincisi Kayseri Bölge Karması oldu.

Erzurum’da 14 Bölge Karmasının katılımıyla düzenlenen 2022 Türkiye Bölge Karmaları Birinciliği müsabakaları 09 Haziran 2022 tarihinde Kayseri Bölge Karmasının şampiyonluğu ile sonuçlandı. 04 Haziran’da grup müsabakaları ile başlayan organizasyonda Kayseri ve Sakarya Bölge Karmaları finale kaldı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan final müsabakasının, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biterken, seri penaltı atışları sonucu Kayseri Bölge Karması, Sakarya Bölge Karmasını 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyon olan Kayseri Bölge Karması 2023 yılında düzenlenecek olan UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı. (TFF)