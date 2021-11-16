Bölge İdari Mahkemesinden OSB Derneği lehine red kararı!

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin “Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyete Üye Gönderme Kararı” hakkında Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırılması kararına yapılan itiraz Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince red edildi.

Malatya 1. OSB yönetim Kurulu’nun 4 yılık görev süresinin dolmasını ardından oluşturulan Malatya 1. OSB Mütevelli Heyeti’ne Malatya 1. OSB Sanayiciler Derneği’nin 4 üye gönderdiği kararı hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Ali Abbas Daşan’ın başvurusu üzerine Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 12 Ağustos 2021 tarihli kararı ile tedbir kararı vermişti. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği avukatı Fatih Kerimoğlu tarafından yapılan itiraz üzerine bu tedbir kararını 6 Eylül 201 tarihli açık duruşmasında kaldırmıştı. Ancak dernek ise aynı gün toplanarak ikinci bir yönetim kurulu kararı alarak Müteşebbis Heyete isimleri bildirmişti. Malatya TSO tarafından ise Mütevelli Heyete simi bildirilmemişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine başvuru da bulunan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Abbas Daşan ve avukatı İsa Kargın, Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararını kaldırmasına istinaf itirazında bulundular.

Davacı tarafından mahkemeye net ve kesin deliller ortaya konulamadığından tedbir için gerekli şartların oluşmadığını bildiren Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği avukatı Fatih Kerimoğlu’da Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararını kaldırması kararına uyulmasını talep etti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Kasım 2021 tarihli vermiş olduğu kararında başvuru esastan red edilerek şu hüküm gerekçesi sunuldu; “Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, dosya içeriğine, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin toplanmasında bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davanın ve uyuşmazlığın esası halledecek şekilde tedbir kararı verilmesinin mümkün olmamasına göre; davacı vekilinin yerinde olmayan istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir” denilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.(Haber Merkezi)