Boks seçmeleri yapıldı

Türkiye boks federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan; Türkiye grup boks birinciliği şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek sporcuları belirlemek için boks il seçmeleri yapıldı.

MEHMET KIROĞLAN

Kilolarında birinci olan sporcular Malatya’yı ekim ayı içinde yapılacak olan, Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Türkiye boks federasyonu Malatya temsilcisi Aziz Bayduz yaptığı açıklamada “İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bizlere destek veren başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Murat İlteri ve Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Özgür’e spor şubesi uzmanlarımıza ve salon amiri Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan’a Türkiye Boks Federasyonu Malatya temsilcisi olarak şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonunda 1932 Malatyagücü Boks Takımından 86 kiloda Ertuğrul Keskin ve 75 kiloda Muhammet Kuse, tüm rakiplerini yenerek birinci olarak Malatya’yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.