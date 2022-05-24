Böke adaylığını açıkladı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçime gidiyor. Mevcut başkan Serdar Böke’de 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu’na yeniden aday olduğunu açıkladı.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Genel Kurul için mevcut başkan Serdar Böke’de aday olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamayla adaylığını duyuran Böke şu ifadeleri kullandı:

“Güven ve Mesleki Birleşim grubu olarak 2019 yılında Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın kurullarında görev alarak, mesleğimize ve meslektaşa çözüm odaklı daha iyi hizmet edebilmek için yola çıktık. Seçimde büyük bir başarı elde ederek, üstlendiğimiz misyonumuzu icra ederken ayrışmadan bir arada çalışmanın çok iyi sonuçlar çıkaracağını ispat ettik. Deprem mücbir hali ve Covid-19 Pandemisine rağmen Bu zor dönemlerde bile meslektaşlar olarak yapmamız gereken fedakârlığın farkında olarak ve işleyen sistemin tıkanmaması için mesleğimize ve odamız faaliyetlerine ara vermeden bu günlere kadar gelebildik. Güven ve mesleki birleşim grubu olarak 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oda yönetim ve diğer kurullar için adaylığımızı açıklıyoruz.” (Bülten)