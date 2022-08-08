BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI NELERDİR?

“Gülgiller ailesinden olan böğürtlenin içeriğinde magnezyum, kalsiyum, potasyumun yanı sıra A, B, C ve E vitaminler mevcuttur” diyen Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, zararlı kolesterol içermeyen bu besinin, temel diyet lifi olduğunu söyledi.

Tan, ayrıca böğürtlenin fosfor, çinko, folik asit, potasyum ve kalsiyum açısından iyi bir amino asit kaynağı olduğunu dile getirerek, faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

“-Lif bakımından zengin olan böğürtlen sindirime yardımcı olur ve düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığının düzelmesini katkıda bulunur. Ayrıca kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemede yardımcı olur.

-Bileşeninde bulunan doğal östrojenler sayesinde menopoz döneminde meydana gelen ateş basmasına iyi gelir.

-İçeriğinde bulunan bileşenler ile antioksidan kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. İçeriğindeki C Vitamini damar sertliğine karşı koruyucu görev görür.

-Tansiyonu ve kan basıncını düzene sokar.

– Kemik sağlığını korumak için gerekli kalsiyum ve magnezyumu içerir.

-Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza sorunlarına karşı koruyucudur.

-Cilt sağlığı için de faydalı olan böğürtlen, cildin erken yaşlanmasını engeller.

-Böğürtlen, hastalığa neden olan ağız bakterilerinin ölmesine yardımcıdır. İçeriğinde bulunan gallik asit, rutin ve ellajik asit sayesinde anti viral ve anti bakteriyel özellikler gösterir.

– Folat açısından da iyi bir kaynaktır.Folat bir B grubu vitaminidir, sağlıklı saçların korunmasını ve duygudurum bozukluklarını azaltabilir.

– Tok tutan yapısı ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.” (Bülten)