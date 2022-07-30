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Böğürtlende sevindiren verim

Böğürtlende sevindiren verim
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Böğürtlende sevindiren verim

Malatya’da örnek olarak kurulan böğürtlen bahçesinden yüksek verim alındı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde 7 bin metrekare alanda Hüseyin Dulkadir tarafından yetiştirilen böğürtlen bahçesinde incelemelerde bulanan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, rekolte ve kalitenin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kırsal turizmi desteklemek ve endüstriyel sektöre hitap etmek üzere Malatya’da yetiştirilen böğürtlenlerden, reçel ve şurup ihtiyaçları karşılanacak. Yetkililer böğürtlen bahçelerinin ilçede daha da yaygınlaştırılacağını belirterek, ürünün değerlendirilmesi ve işlenmesi ile ilgili yapılması gereken destek ve yatırım konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Örnek olarak kurulan böğürtlen bahçesinden kaliteli verim alınması nedeniyle böğürtlen dikiminin ilçede daha da yaygınlaştırılacağı belirtildi. (İHA)

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