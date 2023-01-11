DOLAR

18,7802$% 0.02

EURO

20,2115% 0.21

GRAM ALTIN

1.129,80%-0,33

ÇEYREK ALTIN

1.857,00%-0,32

TAM ALTIN

7.438,00%-0,29

BİTCOİN

325697฿%0.17202

İmsak Vakti a 06:10
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Genel / Boğazından kesilmiş halde otoparkta bulundu!

Boğazından kesilmiş halde otoparkta bulundu!

Boğazından kesilmiş halde otoparkta bulundu!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Boğazından kesilmiş halde otoparkta bulundu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otoparka park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralandı.

AW801194 03
Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU’ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi. A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, A.S.’nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Erdoğan’dan ortak payda mesajı!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.