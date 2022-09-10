BOĞAZIN İNCİSİ KIZ KULESİ

Son günlerde dillerden düşmeyen Üsküdar’ın ve hatta İstanbul’un simgelerinden biri haline gelmiş ve Bizans devrinden kalan tek eser olduğu söylenen Kız Kulesi’nin son hali herkesi derinden üzdü. Başta ne olduğunu anlayamayıp “Kız Kulesi’ni kim çaldı?” gibi espriler de yapılsa işin aslına şöyle bir göz geçirmek lazım.

M.Ö 24 yıllarına uzanan bir eserden bahsediyoruz…

Doğup büyüdüğüm güzel Üsküdar’ın simgesi…

Zamanında Karadeniz’den gelen gemileri denetlemek ve vergi almak için kullanılan kule sırasıyla savunma kalesi, deniz feneri hatta karantina hastanesi, radar istasyonu ve son olarak ise turistik amaçlı bir tesis olarak kullanılmış.

İstanbul’a gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken bu değerli eser son günlerde avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile gündeme geldi. Birçok tepkiye yol açan ve twitter gündeminden düşmeyen konu ile alakalı Bakanlıktan cevap gecikmedi. Sadece restore edilmek amacıyla başlatılan çalışmaların fotoğrafları ise açıklamaları ile medyada geniş yer buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı konu ile ilgili yaptığı açıklama ile “Kız Kulesinin farklı işlevlerde kullanılmasından ve denizin ortasındaki konumundan dolayı nemin, tuzlanmanın ve dalgaların da yıkıcı etkileri sebebiyle çok sık onarım geçirdiği tarihi kayıtlarda tespit edilmiştir. Farklı dönemlere ait yazılı ve görsel kayıtlarla onarım defterleri incelendiğinde tarihi yapının mimari açıdan geçirdiği dönüşümler de açık bir şekilde görülmektedir. Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma, kurulan internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığıyla kamuoyuna sunulacaktır”dedi.

Bu açıklama Kız Kulesi hayranlarını sevindirirken akıllarda soru işaretlerini de oluşturdu. “Restorasyon sonrası yapının değişmesi” “Yanlış restore” “Nostaljiliği koruyamama” gibi konulardan tereddüte girenler ise medyadan sesini duyurmaya çalıştı.

Mart 2023’de tekrar kapılarını açacağını öğrendiğimiz Boğazın İncisi Kız Kulesinin restore edilmiş halini bende merakla bekliyorum…

Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Sultanahmet Camii gibi enfes detayları olan kadim şehir İstanbul’u tarihi ile anmaya devam edeceğiz…