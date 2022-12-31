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Anasayfa / Gündem / Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacak.

ilanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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