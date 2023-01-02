Boğaziçi Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Üniversite Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

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