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Boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi

boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam toprağa verildi
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Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan adam, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İddiaya göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Aytaç Gürsoy (44) isimli şahıs, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde gece saatlerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Gürsoy, Karşıyaka’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gürsoy’un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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