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Boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla’nın babası: “İnşallah bu son acı olur”

boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki sıla’nın babası: “i̇nşallah bu son acı olur”
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Giresun’da boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk, adalete sığındığını belirterek, “Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Sıla’dan sonra inşallah bu son acı olur.” dedi.

Giresun’da katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk, başka Sılaların katledilmemesini isteyerek adaletin yerini bulmasını istedi. Kızının hayatını kaybetmesinin ardından konuşan baba Şentürk, “Bizim için sözün bittiği yerdeyiz konuşacak bir şey bulamıyoruz. Devlet yetkililerimiz, bakanımız bugünkü telefon görüşmesinde olayın takipçisi olacağını, peşini bırakmayacağını söylediler. Takdiri ilahi Allah’ındır diyorum, biz adalete sığındık. İnşallah adalet yerini bulur ve acımız biraz olsun hafifler. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bize bu acıyı yaşatan da inşallah adalet karşısında aynı acıyı yaşar. Bir baba olarak onun cezasını ben vereyim diye düşünsem de yine de adalete sığındık. Önce Allah, sonra adalet diyorum. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın Sıla’dan sonra inşallah bu son acı olur.” ifadelerine yer verdi.

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