DOLAR

13,3692$%-1.15

EURO

14,9796%-0.76

STERLİN

17,9580£%-0.98

GRAM ALTIN

769,24%-1,05

ÇEYREK ALTIN

1.249,00%-2,30

BİTCOİN

506249฿%-1.83734

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi

boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’da boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinde tutuklu sayısı 2’ye çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 58 yaşındaki Hacer Evlice cinayetinde soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Evlice’nin oğlu A.E., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kayınbiraderi B.E, diğer oğlu M.E. ile komşusu H.M’de işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. İscehisar Adliyesi’ne çıkarılan şüphelilerden kayınbirader B.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Evlice’nin oğlu M.E. ile komşusu H.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumundan olayla ilgili rapor beklendiği ve gelecek rapora göre soruşturmada önemli delillere ulaşılması bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kameraya yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.