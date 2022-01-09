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Bodrum’u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı

bodrum’u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan dolu yerleri beyaza bürüdü. Sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı.

İlçede gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde yağdı. Bodrum’un birçok yerinde dolu yağışı nedeniyle yerler bembeyaz oldu. Araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yoldaki yoğun su nedeniyle trafiğe kapandı.

Şiddetli sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Yalıkavak merkezinde daha önce de su baskınlarının olduğu bölgede mazgalların tıkanması sebebiyle yine su baskınları yaşandı. 10 civarında işyerini su basan bölgede işletme sahipleri, işyerlerine gelerek suyu boşaltmaya çalıştı.

İhbar üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Su basan işletmelerde tahliye ve temizlik çalışmasına başlandı. İlçedeki bazı mahallelerde de evlerde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi’nde içerisinde 2 kişinin olduğu otomobil, yoldaki suda mahsur kaldı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gece boyunca Bodrum merkeze 42 kilogram, Turgutreis Mahallesi’ne ise 82 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bodrum’da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

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