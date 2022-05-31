Bodrumspor TFF 1. Lig bileti aldı

Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’deki rakipleri bir takım haricinde netleşti. 5 yıl aranın ardından TFF 1. Lig’de yer alacak sarı kırmızılıların bu sezon karşılaşacağı son takım tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselen Bodrumspor oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor 5 yıl aranın ardından yeniden TFF 1. Lig’de mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda 18 ekibin yer alacağı TFF 1. Lig’e yükselen son takım ise play off maçları sonucunda Bodrumspor oldu. Muğla ekibi tarihinde ilk kez 1. Lig’e çıktı. Sakaryaspor ile Pendikspor takımları ise TFF 2. Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak isimlerini 1. Lig’e yazdırmayı başaran ekipler oldu. Son 11 yılda 7 kez play off oynayan Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayarak, 1. Lig özlemini sonlandırdı ve üst lige adını yazdırdı. TFF 2. Lig Beyaz Grup`ta şampiyon olan Pendikspor da sezonu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Spor Toto 1. Lig play off finalistleri ise belli oldu. Spor Toto 1. Lig’de tamamlanan play off yarı final müsabakalarının ardından rakiplerini eleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor A.Ş. finale yükseldi. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor – İstanbulspor A.Ş. play-off final karşılaşması 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

TFF 1. Lig’de gelecek sezon yer alacak 19. takımın kim olacağı sorusunun cevabı Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından belli olacak. TFF 1. Lig’de yer alması kesinleşen ekipler şöyle:

Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay, Rizespor, BB. Erzurumspor, Eyüpspor, Samsunspor, Boluspor, Manisa FK, Tuzlaspor, Denizlispor, Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Adanaspor, Altınorduspor, Pendikspor, Sakaryaspor, Bodrumspor