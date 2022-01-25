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Anasayfa / Asayiş / Bodrum’da feci kaza; tır çarpan yaşlı adam olay yerinde can verdi

Bodrum’da feci kaza; tır çarpan yaşlı adam olay yerinde can verdi

bodrum’da feci kaza; tır çarpan yaşlı adam olay yerinde can verdi
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde karşıdan karşıya karşıya geçen 79 yaşındaki Bekir Girgin kamyan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gürece mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada marketten ekmek aldıktan sonra karşıdan karşıya geçen 79 yaşındaki Bekir Girgin’e, Nadir. U hakimiyetindeki 17 ZJ 011 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Girgin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde önlem alan ekipleri Girgin’in üzerini örttü. Yakınları göz yaşları içerinde Girgin’in cansız bedenine baktı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinin ardından Girgin’in cenazesi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Tır şoförü Nadir U. ifadesi alınmak için Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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