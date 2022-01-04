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Anasayfa / Asayiş / Bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerince geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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