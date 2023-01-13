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Anasayfa / Gündem / Bodrum maçına Süper Lig hakemi

Bodrum maçına Süper Lig hakemi

Bodrum maçına Süper Lig hakemi
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Bodrum maçına Süper Lig hakemi

Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre; Yeni Malatyaspor-Bodrumspor karşılaşmasında Alper Akarsu düdük çalacak.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta heyecanı bugün, 14 Ocak Cumartesi, 15 Ocak Pazar ve 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Sezonun ikinci yarısını evinde açacak olan Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak mücadelede Alper Akarsu (Ankara A klasman hakemi), Oğuz Kağan Çalışır (İstanbul bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Hasan Hüseyin Tetik (İstanbul bölgesi A klasman hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Selim Özen (Diyarbakır B klasman hakemi) ise mücadelenin dördüncü hakemi.

Ligin 20.haftasını Bandırmaspor bay olarak geçirirken haftanın programı şöyle:

BUGÜN

20.00 Denizlispor – Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

14 OCAK CUMARTESİ

13.30 Boluspor – Manisa FK: Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü – Çaykur Rizespor: Mehmet Türkmen
16.00 Samsunspor – Altay: Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe – Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu

15 OCAK PAZAR

13.30 Tuzlaspor – Adanaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor – Bodrumspor: Alper Akarsu
19.00 Altınordu – Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 OCAK PAZARTESİ

20.00 Pendikspor – Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç

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