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Bodrum maçına Süper Lig hakemi
Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre; Yeni Malatyaspor-Bodrumspor karşılaşmasında Alper Akarsu düdük çalacak.
Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta heyecanı bugün, 14 Ocak Cumartesi, 15 Ocak Pazar ve 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Sezonun ikinci yarısını evinde açacak olan Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak mücadelede Alper Akarsu (Ankara A klasman hakemi), Oğuz Kağan Çalışır (İstanbul bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Hasan Hüseyin Tetik (İstanbul bölgesi A klasman hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Selim Özen (Diyarbakır B klasman hakemi) ise mücadelenin dördüncü hakemi.
Ligin 20.haftasını Bandırmaspor bay olarak geçirirken haftanın programı şöyle:
BUGÜN
20.00 Denizlispor – Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses
14 OCAK CUMARTESİ
13.30 Boluspor – Manisa FK: Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü – Çaykur Rizespor: Mehmet Türkmen
16.00 Samsunspor – Altay: Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe – Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu
15 OCAK PAZAR
13.30 Tuzlaspor – Adanaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor – Bodrumspor: Alper Akarsu
19.00 Altınordu – Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 OCAK PAZARTESİ
20.00 Pendikspor – Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç
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