Vali Şahin’den Yunanistan’a Mesaj

“Bizim öğrenci sayımız bize kafa tutanların nüfusundan fazla”

MEHMET KIROĞLAN

Malatya’da 166 bin öğrencinin ders başı yaptığını dile getiren Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye’de ise ilköğretim öğrenci sayısının 11 milyon olduğunu kaydetti. Şahin, sayının Türkiye için büyük bir güç olduğunu belirterek, “Ege’de hani bize kafa tutan komşumuz var ya, onun nüfusundan fazla. Biz 83 milyonu aşan dev bir ülkeyiz. Bizim sadece kredi kartı harcamalarımız o komşumuzun gayri safi milli hasılasından fazla. Biz büyük bir ülkeyiz” dedi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı “İlköğretim Haftası” kutlama programı düzenlendi. Yeşilyurt Şehit Konuk İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, il müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra program öğrencilerin şiir okuması, 4. Sınıf öğrencilerinin 1.sınıf öğrencilerine “Okulumuza hoş geldiniz çiçeği” sunmasının ardından program protokol konuşlarıyla devam etti.

Programda ilk konuşmayı Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir yaptı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olmasını temenni eden Özdemir, bu yılın daha önceki yıllara rağmen heyecanlarının çok daha fazla olduğunu söyledi.

“BU YIL SİSTEME 24 BİN YENİ ÖĞRENCİMİZ DÂHİL OLDU”

Vatana çok güzel evlatlar yetiştirmek için büyük bir gayret göstereceklerini dile getiren Özdemir, “2 yıldır dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’mizde de Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencimiz, öğretmenlerimizle yeterli yakın teması sağlayamamıştık. Ancak bu yıl itibariyle hepimiz hayalimizdeki eğitim öğretim sürecimize kavuşmuş oluyoruz. Bu yıl sisteme 24 bin yeni öğrencimiz dâhil oldu. Yeni atananlarla beraber 13 bin öğretmenimizle beraber eğitim kadromuzla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlemiş olduğu çizgide, vatanımızı daha güzel yerlere getirmek için öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle eğitimin her alanda olduğunu göstererek, vatanımıza çok güzel evlatlar yetiştirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMENLERİMİZE BÜYÜK FEDAKÂRLIKLAR DÜŞMEKTE”

Özdemir, eğitim anlamında Malatya olarak çok güçlü olduklarını bildiklerini ifade ederek, “Bunu bir daha kanıtlamak için bu yıl elimize büyük bir fırsat çıkmış olacak. Bu yolda öğretmenlerimize çok büyük fedakârlıklar düşmekte. Öğretmenlerimiz bu bilinçte olduğu için de öğrencilerimizle beraber bu yolda çok güzel bir şekilde kocaman bir aile olarak, ilerleyerek, kendimizi burada da göstereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, Pençe Kilit Operasyonu’nda bu hafta sonu kaybettikleri 4 şehide Allah’tan rahmet diledi.

“ÇOK SAYIDA ŞEHİT VERDİK”

Kanlı örgütün öğretmenleri de şehit ettiğine dikkat çeken Vali Şahin, “Bu şehitlerimizden bir tanesi Malatyalı, Kuluncak ilçemizden. Ve bugün Osmaniye’de ebediyete uğurlayacağız. Tüm şehitlerimize sadece askerlerimize, polislerimize, kolluk güçlerimize değil, bizim eğitim ordumuzdan da, öğretmenlerimizden de çok sayıda şehit verdik. Bu kanlı örgüt evlatlarına, çocuklarına, öğrencilerine bir harf öğretmek için çırpınan öğretmenlerimizi okullarının bahçelerinde şehit etti. Onlarca da öğretmen şehidimiz var. Bu vesileyle onlara da Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK 10 ÜLKE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ”

“Bugün Malatya’da 166 bin öğrencimiz ders başı yapıyor” diyen Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çocuklarımızın içerisinde de mini mini birlerimiz var. Onlar da yaklaşık 10 bin kadar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yavrularımıza uzun eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Türkiye’nin ilköğretim öğrenci sayısı 11 milyon kadar. Yani bu Ege’de hani bize kafa tutan komşumuz var ya, onun nüfusundan fazla. Bu gerçekten büyük bir güçtür. Biz 83 milyonu aşan dev bir ülkeyiz. Bizim sadece kredi kartı harcamalarımız o komşumuzun gayri safi milli hasılasından fazla. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz bir dünya ülkesiyiz ve geleceğe umutla bu evlatlarımız sayesinde bakıyoruz. Onları iyi yetiştirerek, dünyanın en iyi ilk 10 ülkesi hedefine güçlü adımlarla yürüyoruz. Belki seneye yetişemeyeceğiz ama belki birkaç yıl gecikmeyle bu dünyanın en büyük ilk 10 ülkesine arasına girme hedefimize hiç şüpheniz olmasın ki ulaşacağız. Ben velilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen öğretmenlerimize çocuklarımızı teslim edelim. İşlerine karışmayalım, destek olalım. Öğretmenlerimizin kalpleri çocukları için, öğrencileri için atıyor. Onlara destek olalım.”

Konuşmalarının ardından Vali Hulusi Şahin başta olmak üzere protokol tarafından 1. Ve 4. Sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı.