“Bizim için kadın ve gençler önemli”

Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri TGF Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın ziyaret ettiler. Başkan Aydın’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Çinkılıç, Memleket Partisi olarak kadın ve gençlerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç ve beraberindekiler dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ederek Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın ile Yönetim Kurulu üyelerine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanı Mehmet Aydın yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Çinkılıç ile Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

“HAYIRLI OLSUN DİLİYORUM”

Yeni kurulan Memleket Partisi’ne ve Başkanlığa getirilen Çinkılıç’a başarılar dileyen Başkan Aydın, “Memleket Partisi de, İl Başkanımız da bu yola yeni başladılar. Kendilerine hayırlı olsun diliyorum. Çıktıkları yolda başarılı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Memleket Partisi olarak yeni kurulan bir parti olduklarını belirten Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, “Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce geçtiğimiz haftalarda Malatya’daydı. İl Binamızın açılışını yaptı. İl Binamızın açılışıyla beraber Malatya’da daha önce de başlamıştık zaten çalışmalarımıza başlamıştık. Açılışla beraber İl Binamız resmi olarak açıldı” diye konuştu.

“BİR FERMUAR SİTEMİMİZ VAR”

Bir gazetecinin “Gençlik ve Kadın kollarını faaliyete geçirdiniz mi, içerideki durumunuz nedir?” sorusuna Çinkılıç, “Tüzüğümüz gereği Kadın ve Gençlik kolları gibi bir ayrımımız yok. Kadınlar ve gençlerin partimizin içerisinde yer almasını istiyoruz. Bir fermuar sitemimiz var. Tamamen demokrasiye dayalı, adil olarak yapılan şeylerimiz var. Fermuar Sistemi dediğimiz bir kadın, bir erkek sitemimiz de var. Gençlerimizi özellikle biz içimizde istiyoruz. Çünkü artık bütün umudumuz gençlik. Gençlerle birlikte çalışmaktan, onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Kadınlarımızla keza yine öyle. Kadınlarımız da bizler için çok önemli. Özellikle eğitim kadınlarda başlıyor. Kadın eğitilirse, kadın öğretirse çocuğunu da eğitir. Kadın cinayetleri çok ciddi anlamda arttı. Kadın cinayeti işleyen erkeklerin birçoğu da problemli ailelerden gelen erkekler. Ve annenin eğitmediği çocuklardan çıkıyor. Bu nedenle kadınlarımız bizim için çok önemli. Çünkü kadın öğrenirse tüm toplum öğrenir” diye konuştu.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Bir gazetecinin “Gel Bakalım Muharrem” sözünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’yle helalleşmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna cevap veren Çinkılıç, “Ben bunun talihsiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer ortada bir helalleşme varsa ‘Hakkınızı helal edin, ben gidiyorum’ deyip, gidilir. ‘Aldatıldık, kandırıldık hakkınızı helal edin, ben burada oturuyorum.’ Yok, böyle bir dünya. Ve Genel Başkanımızın şu ana kadar bir açıklaması olmadı ama ben kendi adıma hakkımı helal etmiyorum” diye cevap verdi. (Bülten)