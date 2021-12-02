“Bizim bizden başka kimsemiz yok”

Şiddete karşı ter döküyorlar

ÇİĞDEM ERHAN

Son dönemlerde kadınlar, savunma sanatı sporlarına ilgi göstermeye başladı. Kadına şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde farklı spor dallarıyla kadınlar kendilerini geliştirerek şiddete karşı eğitim alıyorlar. Malatya’daki bir spor kulübünde eğitim alan kadınlar, her kadının kendisini savunması gerektiği durumların olma ihtimaline karşı bu tür spor dallarıyla ilgilenmelerini önerdiler.

“KADINLAR ŞİDDETE KARŞI EĞİTİM ALSINLAR”

Malatya’da bir spor salonunda Uzak Doğu Sporları Eğitmeni Ali Zafer, “ Öncelikle kadınlardan ricam kimseye muhtaç olmadığınızın farkında olun. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle sosyal içerisinde kadınlarımız çoğu zaman farklı tacizlere maruz kalıyorlar. Bu gibi durumlardan kendilerini koruyabilmeleri adına daha rahat, özgüvenleri yerinde ve daha huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etmek istiyorlarsa gelsinler ve uzak doğu sporlarını mutlaka yapsınlar. Hem sağlıklı yaşamın kapısını açacaklar hem de kendilerini savunmak durumunda rahat olacaklar. Kimsenin şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Ama bir şiddet durumunda da kişinin kendini savunma durumu var bunu kullanabilmek içinde bir eğitim alsınlar.” dedi.

“KENDİ KENDİMİZİ KORUMALIYIZ”

Kick Boks eğitimi alan Gamze Genç, “Başkalarının bizi korumalarını beklemek yerine kendi kendimizi koruyalım” diyerek kadınlara çağrıda bulundu:

“Kendimi savunabilmek için başladım bu spora. Her bireyin olduğu gibi kadınların kendilerini daha çok savunması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların şuanda daha fazla korunmaya ihtiyacı var başka insanlardan bizi korumalarını beklemek yerine kendi kendimizi korumamız gerekiyor. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor kendini savunması gerekiyor. Kadınların bu dal veya başka dallarla kendilerini savunmalarını öneriyorum. Bizim bizden başka kimsemiz yok kendimizi savunmamız gerekiyor.”

“ KADINLAR UZAK DOĞU SPORLARINI YAPAMAZ DİYORLAR”

Uzak Doğu Sporları eğitimi alan Reyhan Karaman ise kendisini savunması için bu spora başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın olarak kendimi savunmam gerektiğini düşündüm. Kadınlar bu tür sporları yapamaz diye bir kanı var. Biz bu düşünceyi çürüttük. Bence bütün kadınlar kendilerini koruyabilmek adına bu tür sporlara başlamalılar. Dışarıda gezdiğimiz zaman sürekli bizi koruyan birileri yok. Bu yüzden hem öz güvenimizi arttırmak için hem de kendimizi korumak için kimseye ihtiyaç duymadan bu spor dallarını tercih etmeli tüm kadınlar.”