“Bize millilik ve yerlilik dersi veremezler”

MUTLU SARIGÜL

Tezkereye ‘hayır’ kullanmalarının gerekçesini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kimsenin kendilerine yerlilik ve millilik dersi veremeyeceğini kaydetti. Ağbaba, “2011 yılında ne söylediysek aynı şeyleri söylemeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin HDP’ den gelen tehditlere boyun eğdiğini, bu nedenle tezkereye ‘hayır’ dediğini söylemesinden bir süre sonra BUSABAH gazetesine konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tezkereye neden hayır dedikleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tezkereye ‘hayır’ demelerinin birkaç gerekçesi olduğunu ifade eden Ağbaba, ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne torba bir tezkere getirildiğini belirtti.

“İDEOLOJİSİNİ KUVAYİ MİLLİYE’DEN ALAN BİR PARTİYİZ”

Meclis’e 2 yıllık tezkere getirildiğini belirten Ağbaba, “Bu tezkerenin bir bölümünde Irak’a asker, bir bölümü Suriye’ye asker, bir bölümü de yabancı askerlerin gelmesiyle ilgiliydi. Biz torba kanunlara karşı olduğumuz gibi torba tezkereye de karşıyız. Ayrıca bu tezkerenin getirilmesiyle ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. 2 yıllık bir tezkere getirildi. Daha önce tezkereler birer yıllık oluyordu. Seçimden sonra bile tezkerenin devam edeceği ve olmayan yetkiyi kullanmaya çalışılacağını gösteriyor. Terörle mücadelede daha önce sıcak takip adı altında PKK ile mücadele yapılıyordu. Ayrıca Türkiye’ye yabancı askerlerin gelmesini öngörüyor bu tezkere. Biz yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesine karşıyız. Ayrıca bu tezkereye sınır da konulmamış. Ülke ismi de söylenmemiş. İstediği askerleri Türkiye’ye sokabilirler. Biz Tayyip Erdoğan’ın PKK ve HDP sözlerini ciddiye almıyoruz. Bizim partimiz ideolojisini Kuvayi Milliye’den alan bir siyasi parti. Ayrıca 2011 yılında ne söylediysek aynı şeyleri söylemeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“KENDİ OYUMUZU KULLANDIK”

“Birileri gibi 2013 yılında farklı şeyler söyleyip 2021 yılında farklı şeyler söylemiyoruz” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Daha dün İstanbul seçimlerinde kendileri Öcalan’ın ayağına heyet gönderen bir siyasi parti. Osman Öcalan’ın ayağına TRT’yi, Anadolu Ajansı’nı gönderen bir siyasi parti. Onlar bize millilik ve yerlilik dersi veremezler. 2023 yılında, 2015 yılında, 2020’de de farklı bir AKP var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi kararımızı verdik, kendi oyumuzu kullandık. Bize millilik ve yerlilik dersi veremezler, bundan 2 yıl önce Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en fazla şehidi İdlib’de verdik. 36 şehidi kim şehit etti, Rusya şehit etti. Gidip Putin’in önünde diz çökenler 2 dakika Putin’in ayağında bekleyenler millilik ve yerlilikle ilgili bir şey söyleyemezler. 36 askerimizi katleden Rusya’nın önünde bunlar selam durdu. Rusya 2 askeri öldürüldüğü zaman Türkiye’yi perişan etti. Ambargo vs. koydu. Rusya 2 askeri öldüğü için dünyayı ayağa kaldırdı. 36 askerimiz şehit edildi, çıtı bile çıkmadı. 36 askeri şehit edenlerin önünde selam veren, hazır ola geçenler bize laf söylemezler.”