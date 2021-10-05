BİZE İYİ OLUYOR!

Takıma ne olduğu ve kim olduğu belli olmayan ve hiçbir geçmişi ve kariyeri olmayan sadece siyasi bir atama ile sportif direktörlüğe getirilen İzzet Erdoğan bizim hak ettiğimiz küfürleri taraftarımıza savuruyor bakalım başkan bu işe ne diyecek.

Yıllarca bu takımda sportif direktör olarak görev yapan Ali Ravcı dünyalar kadar hakaret ve eleştiriye rağmen tek bir taraftarımıza hakaret etmedi ve tek kelime konuşmadan maalesef takımdan kovuldu.

Sayın Adil Gevrek sen gerçek bir başkansan bu adamı İrfan Buz ile aynı trene bindirip göndermezsen tüm vebali senin boynuna veriyorum bu gidişatın.

Yapılan transferleri zaten hem yetersiz bulduğumu defalarca yazdım ve konuştum. İrfan Buz haftalardır hatalar yapıyor, adam kendini kaybetmiş ve ekranların karşısında konuşurken dahi ne kadar gergin olduğunu göremediysen sana eyvallahlar olsun.

İrfan Buz’un kardeşi taraftara hakaretler ediyor çekip bir kulüp başkanına yakışır bir tavır ile bavulunu eline veremiyorsan gelinen durumun sonuna kadar sorumlusu sensin.

Sportif direktör ve İrfan Buz’un kardeşi bu taraftara hakaret ediyor ve küfür ediyor ise hala bu adamlar bu kulübün içerisinde ise onların tek sorumlusu sensin başkan.

Zaten bu takımın küme düşme adayı olduğunu ve yapılan transferlerin yetersiz olduğunu, özellikle alt liglerden alınan oyuncuların neden ve hangi amaçla alındığının hiçbir zaman cevabını kimse vermedi.

Yahu Yakup Arkın denilen beş yıldır bizim oyuncumuz olan şahsı hiç kimse tanımıyor ve yıllardır kiralık olarak gönderiliyorsa bunun amacını çık ve Malatya kamuoyuna anlat.

Velhasıl her tarafı yanlışlarla dolu bir takım profilinde gelinen noktanın normal olduğunu biliyorum.

Ancak başkan hala ben görevimin başındayım diyebiliyorsa o zaman İrfan Buz ve İzzet Erdoğan’ı yolla kısmen de olsa bu taraftarın gazını al Yoksa senin gazını bu taraftar çok fena alır bunu böyle bil başkan.