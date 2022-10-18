“Biz ticaret odasını her zaman önemsiyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Malatya TSO’nun şehrin en büyük STK’sı olduğunu kaydeden Milletvekili Çakır, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilimiz sanayisinin gelişmesi, yatırımcıların gelmesi konusunda çok büyük emek ve gayretleri oldu. Biz ticaret odasını her zaman önemsiyoruz.” dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Sayın vekilimize, belediye başkanımıza ve parti yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de tüm siyasi partilere eşit mesafede istişare kültürümüzü devam ettireceğiz. Siyasilerimizle istişare ederek üyelerimizin sektör sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜDER: BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Malatya TSO ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizen Osman Güder, “Yaklaşık iki hafta önce yapılan seçim ile yeniden başkan seçilen Oğuzhan kardeşimize hayırlı olsun demek için buradayız. Hedefimiz Malatya. Şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi için birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

ÇAKIR: GAYRETLİ ÇALIŞMALARINIZI GÖRDÜK

Malatya TSO’nun şehrin en büyük STK’sı olduğunu kaydeden Milletvekili Çakır, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilimiz sanayisinin gelişmesi, yatırımcıların gelmesi konusunda çok büyük emek ve gayretleri oldu. Biz ticaret odasını her zaman önemsiyoruz. Çünkü ülkemizin ekonomisinin büyümesi ile birlikte ilimizdeki sanayicinin ve ekonominin büyümesi de bir o kadar önemli. Ticaret odamız burada önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz dönemde gayretli çalışmalarınızı gördük. Yeni dönemde de başarılar diliyorum. Bizlere de ne düşerse Malatya’mızın sanayisi ve ekonomisi için yapmaya hazırız, birlikte çalışacağız” dedi.

Ziyarette, MTSO Başkanı Hakan Er, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Duyar, Özcan Dündar, Mahmut Boyraz, Mahmuthan Kasap, Mehmet Bülbüloğlu, Osman Yıldırım, MTSO Meclis Başkan Vekili Şemsettin Tüdün, MTSO Meclis Üyeleri Mutlu Efe, Cemil Yıldırım, Mikail İkiz de yer aldı.(Bülten)