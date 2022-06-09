“Biz kamudan emekli olduk, hayattan değil”

DİDEM BARUT

Sessizliklerini bozarak son zamanlarda fahiş fiyatlara tepki gösteren kamu emeklileri, “Biz kamudan emekli olduk, hayattan değil” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyesinin 2 bin TL olarak güncellenmesini söyleyen ve emekliler adına taleplerini sıralayan Emekli Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Halil Kılavuz, “Sanki emeklilerin çocukları tahsil hayatından çekiliyormuş gibi değerlendiriliyor” dedi.

Yüksek enflasyonun getirdiği fiyat artışlarından sadece işçi emeklileri şikâyetçi değil, kamuda çalışıp da emekli olan vatandaşlar sessizliğini bozup, hayat pahalılığından, geçinememekten şikâyetçi oldular. Özellikle son dönemlerdeki fiyat artışlarından rahatsızlıklarını dile getiren ve Kurban Bayramı öncesi verilmesi planlanan bin 100 TL’lik bayram ikramiyesine tepki gösteren memur emeklileri yetkililerin kendilerine bir el uzatmasını bekliyorlar. BUSABAH gazetesine konuşarak taleplerini yetkililere ileten Emekli Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Halil Kılavuz, önemli açıklamalarda bulundu.

“Biz kamudan emekli olduk, hayattan değil” diyen ve Türkiye’de resmi rakamlara göre veya özel sektörde hayatlarının 25 ve 30 yılını veren 10 milyonun üzerinde emekli vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Kılavuz, pek çok insanın çalışırken emeklilik hayallerinin kurduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR”

Birçok emeklinin tahsil hayatına devam eden çocukları bulunduğunu ifade eden Kılavuz, “İnsanlar çalışırken yapmayı isteyip de yapamadığı şeyleri emekli olunca planlarlar. Ama emeklilik zamanı gelip çattığında durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılır. Karşılarına ilk çıkan soru ‘Nasıl geçineceğim?’ sorusudur. Emekli maaşı yetmediği gibi bir de çoluk çocuğa, hatta toruna destek olma zamanı gelmiştir. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Sanki emeklilerin çocukları tahsil hayatından çekiliyormuş gibi değerlendiriliyor. Oysa birçok emeklinin tahsil hayatına devam eden çocukları vardır. Bunların yeme, içme, giyim, ulaşım, barınma ihtiyaçları, anneleri veya babaları emekli oldu diye ortadan kalkmıyor” dedi.

TOPLU ALIŞVERİŞ AZALIYOR

Gıda harcamalarının 2 katına çıktığını söyleyen Kılavuz, “2021 ocak ayından 2022 nisan ayına 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tam 2 katına çıktı. İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönem tüketici alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt pazarlarında toplu alışveriş azalıyor, az ve sık alışveriş artıyor. Daha küçük paketler, daha ekonomik markalar tercih ediliyor. Tüketicinin özel markalı ucuz ürünlere yönelmesi indirim marketi sayısını ülke genelinde 34 bine yükseltti. Mart ayının son haftası Toprak Mahsulleri Ofisi sanayicilere sattığı buğdaya yüzde 22 oranında zam yaptı. Bu nedenle buğday içeren gıda ürünlerine de tüketiciye yansıyacak şekilde Ramazan Bayramı sonrasında bir zam yapılması durumu ortaya çıktı” diye konuştu.

KAMU EMEKLİLERİNİN TALEPLERİ

“4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 5 bin 323 lira 64 kuruştur” diyen Kılavuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplamı 17 bin 340 TL. Talebimiz ve hedeflerimiz şunlardır: Emeklileri ilgilendiren mevzuat hükümlerinde hak ve özgürlüklerimizin genişletilmesi için yapılması gereken değişikliklere ilişkin olarak analizler, raporlar ve alternatif mevzuat önerileri hazırlamak, yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak. Emeklilerin çalışma hayatlarının sonlanmasından sonra karşılaşabilecekleri her türlü sorun ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik örgütlü çalışmalar yapmak. Aktivite ve sosyal farkındalık oluşturabilecek projeler üretmek. İl Tüketici Hakları Komisyonlarında milyonlarca emekliyi temsilen üye olarak bir emekliye yer verilmesi huşunda çalışmalar yapmak. Aylık bağlama oranlarındaki adaletsizliğin giderilmesi ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve İntibak Yasası’nın çıkması için çalışmalar yapmak. Çalışmayan eşler için verilen eş aparasının emekli olduktan sonra da verilmesi için çeşitli platformlarda çalışmalar yürütmek. Emeklilerle çalışanlar arasındaki maaş farkının kapatılması için çalışmalar yapmak. Emeklilerin birikimlerine müsait, faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilmesi için çalışmalar yapmak; bu konuda ön açıcı öneriler oluşturmak, alternatif üretmek. Emeklilere yönelik özel sağlık politikaları geliştirilip, hayata geçirilmesi için çeşitli faaliyetler ve çalışmalar yürütmek.”

“İSRAFLARIN ÇOK FAZLA YAPILDIĞINI İZLEMEKTEYİZ”

İkramiye tutarının 2 bin TL olmasını talep eden Kılavuz, “Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı en kısa sürede güncellenmelidir. 3 yıldır emeklilere bin TL ödenirken, geçtiğimiz Ramazan ayında bin 100 TL olarak ödenmişti. Bu Kurban Bayramı’nda da bin 100 TL ödeneceği dile getirildi. Keşke fiyatlar, enflasyon ve kur rakamları sabit olsa da bu rakam makul karşılansa. İkramiye tutarının 2 bin TL olmasını istiyoruz. Biz istek ve haklı taleplerimiz bize göre az ve yetersiz olsa da devlet bütçesinde milyarlarca yekûn teşkil ettiğinin de bilincindeyiz. Ancak yerel yönetimlerde, bürokraside, siyasi çalışmada gereksiz yatırım ve israfların çok fazla yapıldığını görüp, izlemekteyiz. Bunlara dur denilmelidir. Zam furyalarının pervasızca devam ettiğini, devletin denetimlerde geciktiğini ve eksik kaldığını üzülerek izliyoruz. Eğer başlangıcından itibaren enflasyon oranı üzerinde artış yapılsaydı yüzde 40 oranında bir artış olacaktı. Öte yandan 3 yıllık süreçte yapılmayan artışın telafisi olmalıdır” ifadelerine yer verdi.