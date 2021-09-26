“Biz her zaman gerçekleri söyleriz”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Arapgir’de ilçe oda başkanları ile birlikte esnaf ziyaretlerinde sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Keskin, Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şenol Sekizsu, Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlker Özhan ve Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetimi ile bir araya gelerek, esnaf kuruluşlarının çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Başkan Keskin beraberindeki Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şenol Sekizsu, Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlker Özhan ile birlikte ilçe merkezindeki esnafların büyük bölümünü tek tek işyerlerine girerek ziyaret etti. Keskin, ziyaretlerinde sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Keskin, Arapgir ilçesine giderken Malatya-Arapgir Karayolu Deregezen mevkiinde karşılaştıkları ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralıların hastaneye kaldırılması konusunda Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Kaza yerinde 1’i ağır 5 yaralı vardı. 25 dakika içinde kaza yerine 5 ambulans ve bir hava ambulansı geldi. Biz sadece kazayı görmedik, kazaya denk gelmedik, biz aynı zamanda güçlü devletimizin, güçlü sağlık yapımızın olaylara müdahale edişine de denk geldik. Helikopter pilotunun sağı şarampol olan karayoluna korkmadan inişini gördük. Genç sağlık çalışanlarının şarampole koşarak inip çıktığına şahit olduk. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık İl Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza ve Helikopter pilot ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize güçlü bir sağlık alt yapısı kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Biz her zaman gerçekleri söyleriz, kim olursa olsun. Çünkü biz esnafız”

Keskin, “7’den 70’e tüm esnafımızı kendi işyerinde birinci ağızdan dinliyor, ortak akla ses oluyoruz. Biz elimizden geldiği kadar sözümüzü esirgemeden söyleyeceğiz. Gücümüz neye yeterse onun için mücadele veriyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen başarısız oluyoruz. Ama biz her zaman gerçekleri söyleriz, kim olursa olsun. Çünkü biz esnafız.” şeklinde konuştu.

Esnafların sorunlarını dinleyip, istek ve talepleri olup olmadığını soran Keskin, “Gündemimizdeki en önemli talebimiz esnaf ve sanatkârımıza faizsiz, 1 yıl ödemiz uzun vadeli en az 100 bin TL tutarında kredi verilmesidir. Esnafımızın kendini toparlayabilmesi ve ayakta kalabilmesi için böyle bir kredi desteği şarttır” ifadelerini kaydetti.

Keskin, salgının bitmesi için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeden uyması gerektiğini belirterek, herkesin aşı olmasını istedi.

“Esnafın ‘Allah’a şükür, hamdolsun iyiyim’ demesi, Ahiliğin bir gereğidir”

Keskin, “Sadece esnafımızdan değil, tüm vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; gelen milletvekillerine, yöneticilere bağırmayın, saygınızı gösterin, ama derdinizi söyleyin. Esnafımızın geleneğinde şu var; ‘Nasılsın’ diye sorulduğunda, ‘Allah’a şükür, hamdolsun iyiyim’ diyor. Ama siyasetçiler sanıyorki, her şey dört dörtlük. Hayır, öyle değil. Esnafın böyle bir cevap vermesi tabiatında var, Ahilik Kültüründe var. Siyasetçiler ve milletvekilleri; esnafa nasıl vergi verdiğini, borçlarını nasıl ödeyebildiğini, kredilerini nasıl ödeyebildiğini, çek ve senetlerini nasıl karşılayabildiğini sormuyorlar.” dedi.

Keskin, esnafların iletmiş olduğu bazı talep ve sorunları ise kurum yöneticilerini arayarak, aynı anda esnaflara bilgi verdi. Keskin, Arapgir esnafının ilçeye Halkbank Şubesinin açılması ile ilgili uzun süreden beri var olan talebiyle ilgili olarak Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve bölge müdürü ile görüşerek, esnaflara son durum hakkındaki bilgiyi paylaşarak, şubenin açılmasını konusunun takipçisi olacağını ifade etti.

Keskin, esnafların Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerini de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı arayarak iletip, esnafların beklentisinin karşılanması istedi. Keskin, esnafların vergi konusundaki bazı sıkıntılarını iletmesi üzerine ise Vergi Dairesi Başkanını arayarak, çözüm için yardımcı olunmasını istedi. (Bülten)

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