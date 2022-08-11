ESVET TÜRKOĞLU

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Ağustos ayı toplantısını dün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ağırlıklı olarak İmar maddeleri görüşüldü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Ağustos 2022 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olduğunu hatırlatan hatırlatarak, Şehit Koç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Herkesin Muharrem ayını tebrik eden Gürkan, “8 Ağustos aynı zamanda Muharrem ayının 10’uncu günü. Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Muharrem ayının ilimize, ülkemize, İslam’a hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Muharrem ayında yapılan ibadetlerin de cenabı Allah nezdinde kabulünü niyaz ediyorum. Bu vesileyle de bütün arkadaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.

“HEP BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ”

Gürkan, Türkiye’de son günlerde cemevlerine karşı yapılan provokatif eylemlere de değindi. Bu konuda konuşan Gürkan şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberliği bozma noktasında her zaman olduğu gibi içimizde fitne fesat insanlar vardır. Provokatörler tarafından ülkemizde provokasyon yapmaya gayret ediyorlar. Cemevlerimize bu hassas zamanlarda saldırma gibi bir cüretkârlığa, bir edep dışı davranışa kalkışıyorlar. ‘Ben Müslümanım’ diyen, ‘Ben insanım’ diyen herkes bu saldırıyı nefretle kınadığımızı ve kınayacağımızı da ifade etmek istiyoruz. Biz bu memlekette birlikte güzeliz. Dolayısıyla birlik olursak o zaman daha güzel oluruz. Her zaman sade olmamız lazım. Bu tür insanlara prim verecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız lazım. Siyaset de yapılsa edeple yapılmalı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu tür şeylere prim vermeyerek bu şehri çirkef siyasinden kurtarmamız gerekir. Bizim bütün hedefimiz bu şehirde gerek sivil toplum örgütleri gerek basınla gerek siyasetçilerin içerisinde bu tür çirkinlikleri ayırmamız lazım. İftira atmak hava su gibi olmuş. Bu tür şeylere prim vermeyelim, prim verenlere de hiçbir şekilde tasvip etmeyelim. Biz de işimizi doğru yapacağız. Biz bunları söylerken bir eleştiri bulunduğumuz da rahatsız olduğumuzdan değil, bir ülkeyi bozmak için o ülkenin adalet mekanizmasını bozarlar. Cemevleri de bizimdir, camiler de bizimdir. Ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 90 milyon insan da bizimdir.”

Meclis toplantısında ek gündem maddelerinin gündeme alınmasının ardından bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri bir sonraki toplantıya ertelenirken bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı II. birleşiminin ise 12 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.