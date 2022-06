Biz bu filmi daha önce izlemiştik…

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’un Olağan Genel Kurulu Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda Özgür Karataş’ın divan başkanlığında yapıldı. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başından sonuna kadar düzmece olduğu anlaşılan kongrede ilk olarak Adil Gevrek söz alarak bir konuşma yaptı. 8 yıl önce borçsuz şekilde devir aldığı sarı kırmızılı kulübü 400 milyon TL zarara sokarak son 3 yılda 2 kez küme düşüren Gevrek, başkanlığı boyunca büyük başarılara imza attığını söyledi. Kulüp başkanlığı döneminde hakem odası bastığını ve saha içerisine girerek hakeme saldırdığını unutan Gevrek, Malatyalıların yüzünü bugüne kadar hiçbir zaman yere eğdirmediğini savundu.

Yeni Malatyaspor’un yeniden Süper Lig’e yükselmesi için şehrin kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Adil Gevrek, “Bunu sağlamazsak üzülerek söylüyorum sıkıntılar yaşarız. Hem siyasilere hem herkese bu takımın yeniden Süper Lig’e çıkabilmesi için gerekli 80-90 milyon TL’ye ihtiyaç olunduğunu anlattım. Başkan adayı olacak isimlerin en azından bunun yarısını karşılaması yarısının da şehrimizin siyasilerinin öncülüğünde işadamlarımızdan destek verilmesi gerektiğini anlattım. Bu destek verilirse ben inanıyorum ki, ben Kamil başkanımızı da tanıyorum iyi niyetli elini taşın altına koydu. Yanında olunursa bu takım daha doğrusu Malatya futbolu yaşar. Şahsımla alakalı şeyler söylediler. İstifa etsin, gitsin dediler. Şimdi size fırsat. Ben gidiyorum. Veda ediyorum. En azından seçilen başkanın yanında olun. Yeni Malatyaspor’un yanında olun. Gelin hep beraber destek olalım. Yeni Malatyaspor’u yaşatalım. Eğer destek çıkılmazsa üzülerek söylüyorum, bu işin sonu hüsranla biter. Dilim varmıyor, söylemek istemiyorum. Ama destek olunmazsa bunlar olacak” diye konuştu.

10 TANE FUTBOLCUYA TEKLİF VARMIŞ…

Alacaklarını alamayan futbolcuların takımdan ayrıldığını, 4 aylık biriken personel alacaklarını ödeyemediğini çabuk unutan Adil Gevrek, sarı kırmızılı kulübün elinde bulunan 10 futbolcuya transfer teklifi olduğunu söyledi. Bu oyuncuların takımda kalması halinde bu sezon Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğa oynayabileceğini iddia eden Gevrek, “Evet borcumuz var. Ama elimizde Değerli bir kadro var. Ligden düşmüş bir takımın elinde en az 10 futbolcusuna teklif var. Burada resmi teklifler var. Şu an da Türkiye Kupası’nı kazanan, lig ikincisi veya üçüncüsü takımların kaç tane oyuncusuna teklif var? Ama ligden düşmüş bir takımın tabi Süper Lig’de olsaydık onların değeri daha farklı olurdu” ifadelerini kullandı.

Kulübe maddi destek çağrısını bir kez daha yineleyen Adil Gevrek, “Resmi olarak belediyelerimiz destek veremez ancak, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, siyasilerimiz ve işadamlarımızın öncülük etmesi lazım. Farklı şehirlerde bu destekler veriliyor. Geçen gün eğer izlediyseniz TFF genel kurulunda da konuştum. TFF yeni ve eski başkanına dedim ki; Süper Lig’de bir takımın yaşaması için 200-250 milyon para lazım. Ama bir Süper Lig takımının geliri 70-80 milyon. Nasıl yaşanacak? Türk futbolu nereden nereye geldi. Bugün TFF 1. Lig’de 70-80 milyona takım kuruluyor. Ortalama bir takım değeri 40-50 milyon. Peki bu kulüplerin 40-50 milyon geliri var mı? Diğer liglere iniyorsun orada da aynı. Yani demek ki gelir gideri karşılamıyor. Eğer bu şekilde devam ederse Türk takımları yaşayamayacaklar” şeklinde konuştu.

VİCDANI RAHATMIŞ…

Belirli aralıklarla konuşmasının veda konuşması olduğunun altını çizen Gevrek, 8 yılda şeffaflık uzak tek başına aldığı kararla yönettiği kulübün düştüğü durumdan rahatsızlık duymayarak vicdanını rahatlatmayı sürdürdü. Yastığa başını koyduğu zaman vicdanının rahat olduğunu sözlerine ekleyen Adil Gevrek konuşmasını şöyle sürdürdü: Yeni Malatyaspor için 8 yıl elimden gelen mücadeleyi verdim. Farklı farklı söylemler oldu. İftiralar atıldı. Ben başımı yastığa koyduğum zaman ‘vicdanın rahat mı diye sorarsanız?’ üzüntülüyüm. Başarılı oldum, başarısız oldum. Ama Malatyalılara söylüyorum, ben yüzünüzü yere düşürecek bir şey yapmadım. Her zaman her yerde Malatyaspor’un hakkını savunmaya çalıştım. Her zaman her yerde hakkı söyledim. Malatyalı duruşu sergiledim. Zaman zaman bedel ödedim. Belki Yeni Malatyaspor’da bu bedeli ödedi. Ama doğru inandığım yolda hiçbir zaman geri adım atmadım.

BİR KEZ DAHA HELALLİK İSTEDİ

TFF genel kurulunda Nihat Özdemir ile yaşadığı karşılıklı atışmayı hatırlatan Gevrek, “Yüzlerine söyledim. Aslında daha ağırlarını konuşacaktım ama bizde edep vardır. Saygı vardır. Biz Anadolu insanıyız. Büyüğe saygı vardır. Ama insanlar bir yere geldiği zaman yaşına, başına bakmadan o kadar saygısızlıklar yapılıyor ki, ama bizler hadlerini bildirmesini biliyoruz. Çünkü ben Yeni Malatyaspor Kulübünü temsil ediyorum. Ben bir şehri temsil ediyorum. Bunun için benim vicdanım rahat ama o kadar ağır eleştiriler var ki, yine de söylüyorum. Hiç kimseye kin gütmedim. Onlara da hakkımı helal ediyorum. Özellikle taraftarlardan helallik istiyorum. Başarısızlıklara imza attık. Ama başarılı da olduk. Onları üzdüm. Takım düştü, zaman zaman mağlubiyetler aldık. Benden yana hakkım varsa helal olsun. 8 yıl emek verdim. Ayrılmak kolay değil. Bu işin bir gün ayrılığı olacaktı. Kimseye kırgınlığım yok. Yeni Malatyaspor’un bir taraftarı olarak bundan sonra da elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KATİPOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ: MALATYA, MALATYA’DAN YÖNETİLMELİ!

Adil Gevrek’in konuşmasının ardından divan kurulu tarafından salonda bulunanlara söz hakkı verilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, söz hakkı isteyen Yeni Malatyaspor Kulübü Eski Başkanı olan Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu kürsüye çıktı. Katipoğlu, kurucu başkanı olduğu Yeni Malatyaspor’un içine düştüğü ekonomik sıkıntılardan dolayı üzüntülü olduğunu dile getirerek, sarı kırmızılı kulübün Malatya dışından yönetilmesini sert bir dille eleştirdi. Mehmet Aydın, Mikail Pelit, Turan Kopal gibi efsane Malatyaspor’da yöneticilik yapmış isimlerin yönetim listelerinde bulunmamasının eksiklik olduğunu kaydeden Katipoğlu, “Nasıl yöneteceksiniz Malatya’yı? Siz gelmişsiniz burada kendi kendinize çalıp oynuyorsunuz. Malatya’yı hiç bu şekilde kurtaramazsınız. Allah rahmet eylesin deriz. Eski Malatyaspor’un bir yeri var. Yeni Malatyaspor’un bu gidişle yer bile olmayacak. Ben bu takımı kurarken ne zorluklarla kurduk. Biz bu takımın 10 sene önce bu durumda olacağını herkese söyledik. Avrupa’ya gitmiş. Gitmeseydik kardeşim. Benim TFF 3. Lig’de takımım olsaydı da borçlu olmasaydı. Eski Malatyaspor şimdi yaşıyor olsaydı. Ama onların yine sahipleri var. Ortak sevdamız Malatyaspor hani siyasiler neredesiniz? Malatya yine şanslı. Yeni atanan bir valimiz var. Batmanspor’u 2. Lig’e taşıyan çok değerli spor adamı valimiz var. Ben valimize güveniyorum. Ama diğerlerine güvenmiyorum. Kimse kusura bakmasın” diye konuştu.

KAMİL GÖKSU DA ŞOVA DAHİL OLDU

Katipoğlu’nun konuşmasının ardından yönetim listesini divan kuruluna sunan başkan adayı Kamil Göksu kürsüye geldi. Adaylık süreciyle ilgili konuşan Göksu, “Benim adaylığım 2,5 ay önce gündeme geldi. 2,5 ay önce listemi oluşturdum. Sayın başkanımız olağanüstü genel kurul kararı aldığında Ankara’daki paydaşlarımızla bir araya geldik. Böyle bir hazırlık yapabilir miyiz, başkanımızın da kongrede aday olmayacağını belirtmesinin ardından bizler bir çalışma yürüttük. Kısa sürede mesafe aldık. O hazırlığımla sosyal medyada duyuru yaptım. Sonrasında kongre ertelendi. Yeniden olağan kongre sürecine girildiğinde yine bu heyetimle birlikte Malatya’ya gelerek bu çalışmalardaki kararlığımı gösterdim. Ben Doğanşehir, Polat’lıyım. Orda doğdum büyüdüm. Mali kongrede açıklanan tabloyla ilgili biz hiçbir yerde 350 milyon parayla geliyoruz, 80 milyon parayla geliyoruz, 50 milyon parayla geliyoruz gibi bir laf duydunuz mu? Kamil Göksu’dan. Duymadınız. Bu kadar mali durumu bozuk olan Yeni Malatyaspor Kulübüne her gün sosyal medyadan aday olunmuyor. Sosyal medya burada başkan seçmiyor. Bir kişi beni aramadı. Her gün birisi çıkıyor, ’80 milyonla geliyorum anahtarı bırakın’, biri çıkıyor ‘50 milyonla geliyorum. Kapıyı açın’. Dalga mı geçiyorsunuz bu şehirle? Ben bu adayların hepsiyle de konuştum. Ben önünüzü mü kestim? Benim adaylık sürem gece 2’ye kadar sürdü. İki gündür uykusuz geziyorum. Çocuğumla, çoluğumla düştüm yola. Kimse bir masanın etrafında toplanma cesareti göstermiyor. Birebir konuştuğum arkadaşlarım burada. Niye bir gün dönmediniz? Madem bu kadar bütçeniz var. Niye beni bir gün aramadınız? Aramadıysanız bugün neden yoksunuz?” sözleriyle eleştirilerde bulundu.

“BEN KARA MURAT MIYIM?”

Kendisinin bir kahraman gibi görülmesini istemeyen Göksu, “Ben Kara Murat mıyım? Çıkmışım. Ben böyle bir parayla çıkmadım. Benim Kara Muratlarım hukukçularım. Arkadaşlar ben bu şehre para taahhüdünde bulunmadım. Benim önümü açmanız gerekiyor. Önümü hukukçularım açacak. Bu kulübün paraya pula ihtiyacı yok. İki günde hepsi açılacak. Ben bunun taahhüdünde bulundum. Ben bu kulübün önünün açılması için sadece 10 gün istiyorum. Kimse benden 10 gün para istemesin. Ama bu şehir bize sahip çıkmazsa biz bugün listemizi de çeker gideriz. Ben 5 yaşındaki çocuğumla yola düşmüşüm. Nerede 300 tane Malatyalı delege var. Ben anlam veremiyorum neredesiniz? Benim hiçbir projemde para yok” sözleriyle başkan olması halinde kimsenin para konusunda kendisinden hesap sormaması gerektiğini savundu.

HER AŞAMASI KURGU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KONGRE 3,5 SAAT SÜRDÜ

Göksu’nun konuşmasının ardından divan, adaylık listesinde değişiklik olacağını ifade ederek, genel kurula bir süre ara verdi. Divan Başkanı Özgür Karataş, aranın ardından Kamil Göksu’nun adaylıktan çekildiğini içeren dilekçesini kongre salonunda okuyarak, kongrenin sona erdiğini açıkladı.

Tiyatro olduğu iyice anlaşılan genel kurulda Göksu’nun adaylıktan çekilmesinin ardından kürsüye çıkan Adil Gevrek, “Bu iş çocuk oyuncağı değil. Dünden beri saat bire kadar konuşuyorum. Bu kulübün neye ihtiyacı olduğunu, ne ihtiyacı olduğunu tek tek anlattım sizlere. Bu çocuk oyuncağı mı? Nereye ne kadar para ihtiyacı olduğunu siz ödersiniz, ödemezsiniz ben sadece bu kulübün menfaati için yapılacak, edilecek şeyleri sizlere anlattım. Şimdi diyorsunuz ki “15 gün kümse bizden para istemesin.” O zaman siz ne diye bu yola çıktınız? Çocuk oyuncağı mı bu? Şimdi sizler çıkıp son dakikada öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki bu kulüp daha ölmedi ya. Öldürmeye de siz gelmişsiniz” şeklinde konuştu.

Gevrek’in konuşmasının ardından bir kez daha yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine genel kurula ara verildi. Adaylıktan çekilen Kamil Göksu salondan ayrılırken, kulübe kayyum atanmaması için Aziz Ayboğa başkanlığında yeni bir liste divana sunuldu. Ayboğa’nın adına konuşma yapan Mehmet Coşer Gömüç, başkan adayının salonda bulunmamasına uçakta yer bulamadığı için Malatya’ya gelemediğini iddia etti. Daha sonra Aziz Ayboğa’nın listesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Aziz Ayboğa kulübün yeni başkanı oldu.

Yeni Malatyaspor’da Aziz Ayboğa başkanlığındaki yönetim şöyle oluştu:

Mehmet Coşer Gömüç, Turgay Gülçek, Yunus Bozacı, Mustafa Tari, Abdullah Tari, Abdullah Özatila, Servet Tekin, Nusret Çaylak, Mehmet Maden, Ahmet Topdağ, Cengiz Fırat, Mehmet Selim Hasar, Vural Korkmaz, Orhan Albayrak.