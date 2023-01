BİZ BAŞKALARINA BENZEMEDİK ONLAR GİBİ OLDUK SANKİ

Her yıl başı geldiğinde tezgaha düşen tartışmalar oluyor yılbaşı ile ilgili. Tabi ki olması da lazım. Hassasiyet gösteren her Müslüman, her milli değer savunucusu kendi dini ve milli değerleri ile var olduğunu kendisinin diğer din ve milletlerden ancak bu değerler ile ayrıldığını bilir. Bu değerlerden kopuşunda kendi benliğinden bir kopuş olduğunun farkındadır ve hassasiyeti de ondandır zaten.

Ama acaba biz Müslüman halklar sadece yılbaşında mı benziyoruz başkalarına?

Sanırım yılbaşına gelene kadar daha birçok mesele var. Biz çoktan benzemeye başlamamış hatta aynısı olmuşuz.

Birkaç örnek verecek olursak ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır sanırım.

1-Allah tasavvuru İslam beldelerinde tamamen farklılaşmış durumda. Allah yaratandır, yaşatandır, rızık verendir, dua edilendir ama hayata karışmayandır, insanlara müdahale edemeyendir. İnsanlar için yol belirleyemeyendir. O göklerin Rabbidir ama yerlerin Rabbi başkalarıdır. Allah devletlere, halklara, insanlara karışmamalıdır, müdahale etmemelidir. İnsan yolunu kendi çizmelidir. Eee benzedik mi başkalarına?

2-Ekonomi alanında İslami taraflarımız var mı? Allahın haram kıldığı faiz var mı hayatımızda? Ekonomi alanında yapılan hangi usul ve esaslarda Allah ve Resulü bu konu hakkında ne demiş diye soruluyor mu? İslam beldelerin de.Hep başkalarının ekonomik modelleri ideal geliyor,onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Onlara benzeyince kendimizi ilerlemiş ve modern zannediyoruz.

3-Peki ya hukuk alanında kime benzedik? Allah ve Resülünün dedikleri dikkate alındı mı kanunlar çıkarılırken? Yoksa yine mi benzedik başkalarına? Başka milletlerin hukuki değerleri İslamın değerlerinden daha üstün tutulmadı mı? İslamında bu konu hakkında sözü var dendiğinde gericilikle itham edilmedi mi bu durum karşısında.

4-Düğünlerimizde de benzedik sanırım başkalarına. Resülullah görseydi düğünlerimizi ne derdi acaba. Giyinmemiz mi İslami, oyunlarımız mı İslami ? Yine benzedik mi başkalarına.

5-Milli piyango diyerek hiç gözetmedik haramı. Yeter ki kazanalım niçin haram olsun. Herkes bilet alıyor. Çıkarsa yaptırırım bir camii vaadleri de eksik olmaz. Peki bu İslami mi. İslamda şans oyunları haram değil mi? Peki biz kime benzedik bu konuda ?

6-Peki ya giyim kuşam da nasılız. Acaba İslam belderinde insanların giyim kuşamları nasıl. Allah mı cc belirliyor yoksa modacılar mı. Müslüman bir kişiyi ayırt edebiliyormuyuz başkalarından? Yoksa çoktan o kaleyi de kaybettik ve başka milletlerin giyim kuşamlarına mı benzedik? Benzedik valla kimse ayırt edemez Müslüman ile gayri müslimi.

Eğitimde-öğretimde, düğünde -dernekte,yemede-içmede,giyimde-kuşamda,eğlencede-sefada,inançta-ahlakta vs kısaca her şey de başka milletlere benzedik maalesef. dini ve milli değerlerimizde gedik çoktan açıldı. Ama biz sadece yılbaşında yapılan uygulamaları dikkate aldık, eleştirdik. Daha sonra diğer benzediğimiz ve her gün hayatımız da yer eden diğer şeyleri ihmal ettik. Bir kavme benzeyen onlardandır sözünün önemini anlayamadık.

Bundan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz, ondan bir şey olmaz diye diye tüm değerlerimizden uzaklaşıp başka milletlerin değer yargılarının, hayat düzenlerinin hayatımıza hakim olduğunu ve onlar gibi olduğumuzu, onlara benzediğimizi hissediyorum sanki.

İbni Haldun mağlublar ğalibleri taklit eder. ve Aliya İzzet Begoviç Savaş ölünce değil,düşmana benzeyince kaybedilir sözleride durumu özetler nitelikte.