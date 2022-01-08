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Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
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Bitlis’ten Van’a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 04.30 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Bitlis’ten Van istikametine gitmekte olan bir firmaya ait 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2’si şoför, biri muavin olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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