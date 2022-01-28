bitlis’te virajı alamayan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Bitlis’te virajı alamayarak şarampole yuvarlanan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Tatvan-Hizan karayolu Hazro Deresi mevkiinde meydana geldi. Hizan istikametinden Tatvan istikametine giden araç, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
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