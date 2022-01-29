bitlis’te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

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Bitlis ve Tatvan’da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazalar, bugün akşam saatlerine doğru Bitlis-Tatvan karayolu mevkiinde meydana geldi.
İlk kaza çevre yolu üzerinde bulunan Bitlis E tipi kapalı ceza evi mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan tır ile kamyonette yaralanan 3 kişi AFAD, 112, itfaiye ve emniyet personelinin yardımıyla Bitlis Devle Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kaza ise Tatvan’da meydana geldi. 3 ayrı aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi.
Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü
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