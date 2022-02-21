bitlis’te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

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Bitlis’te bir yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan’daki Küçüksu yol kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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