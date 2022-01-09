DOLAR

13,8578$%0.37

EURO

15,7532%0.12

STERLİN

18,8583£%0.06

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

588383฿%2.92082

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi

Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi

bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şüpheli bisikletle seyir halinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde devriye gezen ekipler bisikleti ile seyir halinde bulunan bir kişiden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli bisikleti ile kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaya olarak kovalamaca sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kovalamaca sırasında şüpheli ile birlikte yere düşen bir poliste yaralandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin C.Y.U. olduğu, silahla yağma suçundan arandığı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ava giden kardeşlerden birinden haber alınamıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.