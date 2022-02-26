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Bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bisiklet hırsızı, sabah saatlerinde çaldığı bisiklet ile birlikte aynı gün bekçiler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Orta Mahalle’den bisiklet çalan şüpheli, bekçilerin dikkatinden kaçamadı. Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde devriye gezen gecenin kartalları, saat 23:00 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı incelemeye aldı. Elinde bisikletle ilerleyen şüpheliyi durduran ekipler, yapılan sorgulamanın ardından E.Ç.’nin sabah saatlerinde bir apartmandan çalınan bisikletin şüphelisi olduğunu tespit etti. Çalınan bisikletle ile birlikte yakalanan şüpheli E.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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