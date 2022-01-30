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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Esenyurt’ta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cinayet şüphelisini ve o anda evde olan ağabeyini yakaladı.

Olay, 29 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı K.G. ile birlikte alkol alan M.E., çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı. K.G. olay yerinde hayatını kaybederken, M.E. kaçtı. Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen ağabeyi U.E.’yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramada cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunarak muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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