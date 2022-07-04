“Birini yok ederek birini yerine koyma fikrine karşıyım”

Yeni Malatyaspor’u gözden mi çıkardılar?

Siyasiler ile belediye başkanlarının Adil Gevrek yönetiminin beceriksizliği yüzünden 400 milyon TL borçla Süper Lig’den düşen Yeni Malatyaspor’a sahip çıkmaması akıllara “sarı kırmızılı kulüp gözden mi çıkarıldı?” sorusunu getirdi. Kurtarılması için hala çok geç kalınmayan Yeni Malatyaspor’u hayata döndürmek için tek başına mücadele veren teknik direktör Cihat Arslan, Arguvan Belediyespor üzerinden yapılan planların tutmama ihtimalini gündeme taşıdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 1. Lig’e düşmesinin ardından akıbetinin efsane Malatyaspor gibi olmasından endişe duyulan Yeni Malatyaspor için zaman gittikçe daralıyor. 8 yıllık Adil Gevrek yönetiminin son 3 yılında başına gelmedik olay kalmayan sarı kırmızılı kulüpte son olarak Nurettin Soykan Tesisleri ile altyapı tesislerinin doğalgaz ve elektrikleri borçtan dolayı kesilmişti. Yeni sezon hazırlıkları öncesi tesislerdeki kapalı bulunan doğalgaz ve elektrik girişimler tekrar açıldı. Kulüpteki belirsizlikler yüzünden Malatya’ya yardımcılarını getirmeyen teknik direktör Cihat Arslan, bütün zorluklara rağmen elindeki kadroyu sezona hazırlamaya çalışırken tecrübeli teknik adamın da kulüpteki geleceği konusunda bayram sonrası bir karar vermesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulübün altından kalkması zor olan borçla TFF 1. Lig’de yer alacak olması başta siyasiler ve belediye başkanlarını sorumluluk almaktan geri tutuyor. Efsane Malatyaspor’un amatöre kadar giden hikayesinden dersler çıkarmayan Malatya kamuoyunda son günlerde yeni bir şehir efsanesi yayılmaya başladı. Yeni Malatyaspor’u kaderine terk eden Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, TFF 3. Lig’de yer alacak olan Arguvan Belediyespor’a yapacağı yatırımla yep yeni bir Malatyaspor kurmayı planladığı dedikodusu çıkmaya başladı. Şimdilik bu konu elbette sadece dedikodudan ibaret ancak, Yeni Malatyaspor’a ait Nurettin Soykan Tesisleri’nde bulunan altyapı tesislerinin Arguvan Belediyespor verilmek istenmesi kafaları karıştırdı.

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz teknik direktör Cihat Arslan, Arguvan Belediyespor’un da Malatya’nın takımı olduğunu ifade ederek, “Büyüklerimizin takdiridir, ben buna karşı çıksam ne çıkmasam ne ama bu söylentiler herkesi üzüyor. Bir üstte bizim tesislerimiz, bulunduğumuz yerde de altyapı tesisimiz var. Nasıl bir organizasyona girecekler, Yeni Malatyaspor’u gözden mi çıkarttılar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece söylentiler üzerinden gidince ister istemez herkesin morali bozuk oluyor” dedi.

“BİRİNİ YOK EDEREK BİRİNİ YERİNE KOYMA FİKRİNE KARŞIYIM”

Arslan, çöküşü önlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Şu plan bence yanlış, 3.Lig’den bir takım alacağız 40-50 trilyon harcayacağız, şampiyon olup olmayacağı belli değil. 2.Lig’e çıkacaksın, “50-60 milyon harcarız, biz bir daha şampiyon oluruz.” Bizim bulunduğumuz lige geleceksiniz. 120-130 trilyon harcayacaksınız ve bunun garantisi de yok. Geçmişte 100-150 trilyon harcayan takımlar buraya gelemedi. Daha az maliyetle bu takımı bulunduğu yerden bir üste çıkarma şansımız varken, diğer takımları yine pilot takım yapalım. Kardeş, bizi besleyen takım olsun bizde onları kendi çocuklarımız ve hocalarımızla besleyelim. Ama “Bu kulübü yok edelim, yeni bir kulüp yeşertelim” denilirse, Marmaris’te yanan ormanlar gibi 30 sene geçer. Bu halk ve sporseverler için kaybedilen büyük bir zaman demek. Bunu çok mantıklı bulduğumu söyleyemiyorum. Bu düşüncesi olanlara da yanlış bulduğumu söylemek istiyorum. 20 sene önce antrenörlük kursum Malatya’daydı. Tabii o zamandan buyana çok gelişti, güzelleşti. Şehir anlamında çok artılar getirdi. Malatyalılar, İstanbul’da ticaret noktasında en tepe noktadalar. Hem ticari zekâları hem de Anadolu insanı olarak çok cesurlar. İnşallah onu Malatya’nın içine ve takımada yansıtırız. Ben Arguvan’a karşı değilim. Çıktıkları için çok sevinçliyiz, keşke Yeşilyurt’ta düşmeseydi. O zaman daha çok spor şehri oluruz. Kendi çocuklarımız daha çok imkân ve forma bulur. O da aslında Yeni Malatyaspor’u besler. Keşke etrafımızda alt liglerde 3-4 tane daha takım olsa, kendi çocuklarımız oralarda oynasa ve oradan Yeni Malatyaspor’a ulaşsalar. Ben bunu destekliyorum, onların karşısında değilim ama birini yok ederek birini yerine koyma fikrine karşıyım. İnşallah haddimi aşmamışımdır, bu benim özgür fikrim” diye konuştu.

Sarı kırmızılı kulüpte çalışan personelin 5 aydır maaşlarını alamadıklarını hatırlatan Arslan, “Ben şunu söylüyorum; bir bayram geçti, ikinci bayramda futbolcuları da gözden çıkarabilirsiniz. Ama bizim personelimiz var ve 5 aydır maaş almıyor. Bu insanlarda bayram kutlayacak. Kimi ev sahibiyle problem yaşıyor kimi çocuğu okula sorun yaşıyor kimi çocuğu şehir dışında okuyor sorun yaşıyor. Ömür Bey’e de teşekkür ediyorum. Esenlik Genel Müdürlüğümüz en azından bizi aç bırakmıyor. Tesislere erzak yardımı yapıldı. Birkaç eksiğin giderilmesi noktasında ricalarımız oldu. O noktada da destekleri oldu. Futbolcular aç susuz kalmasın diye bir şeyler yapacaklar. Bu durumdayız” diye konuştu.