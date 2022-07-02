Birinciler, başarılarının sırrını anlattı

Birinciler, başarılarının sırını anlattı

ÇİĞDEM ERHAN

LGS sınavında Malatya’dan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Alper Aktekin ve özel bir kolejde okuyan Semih Ağdemir Türkiye birinciliğini paylaştılar. 500 tam puan alan Alper Aktekin, düzenli bir çalışma sonucunda bu başarıyı elde ettiğini dile getirirken, Semih Ağdemir ise, sınavdaki başarısını bol bol kitap okuma ve düzenli bir çalışma planı sayesinde elde ettiğini söyledi.

Malatya Atatürk Ortaokulu öğrencisi Alper Aktekin, özel bir kolejde okuyan Semih Ağdemir, 5 Haziranda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil sorularına doğru cevap vererek 2022 LGS Türkiye birincisi oldular. Her iki öğrencide LGS’deki başarılarını düzenli bir ders çalışmaya ve kitap okumaya bağladılar.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Alper Aktekin, hedefindeki liseyi kazanmak için ilkokuldan itibaren planlı bir çalışma yaparak bol bol kitap okuduğunu dile getirdi.

“HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMAYI BIRAKMADIM”

LGS başarısını değerlendiren Alper Aktekin, “İlkokulu Malatya’da Fatih İlkokulu’nda okudum. İlkokulda sınıf öğretmenim Nesrin Yılmaz’dı. İlkokul hocamın da teşvikiyle ilkokulda bol bol kitap okudum ve çalışma disiplini kazandım. Ortaokula Atatürk Ortaokulu’nda devam ettim. Atatürk Ortaokulu’nda 5. 6. ve 7. sınıfta da düzenli çalıştım. Bol bol kitap okudum. Okuldaki rekabet ortamı sayesinde kendimi geliştirdim. 8. Sınıfta ekim ayından itibaren düzenli çalıştım genellikle matematiğe ağırlık verdim. Sınıf hocam Yıldız Orak ve matematik hocam Hasan Sakalıuzun’un rehberliğinde kendimi geliştirdim. Bunun dışında okuldaki bütün branş hocalarım, müdür yardımcıları ve dershane hocalarım bana çok yardımcı oldu ve bana inandı. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım, pes etmedim. Hocalarımın dediklerine uydum. Son aylarda çok fazla çalıştım ve kendime inandım çevremdekiler de bana inandı ve emeklerimin karşılığını aldım. Hedefimdeki lise Ankara Fen Lisesi ve üniversiteyi de Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyup yazılım mühendisi olmak istiyorum. Çok çalışıp bu hedefimi de gerçekleştireceğim” dedi.

“BEKLEDİĞİM BİR SONUÇTU”

Bir diğer LGS birincisi Semih Ağdemir de, düzenli ve disiplinli bir çalışma sonucunda birinci olduğunu ifade ederek,“Sene boyunca çok fazla soru çözmedim ama her gün nitelikli olarak düzenli sorular çözdüm. Ayrıca soru çözümlerinin yanında kitap okumayı da ihmal etmedim. Belli bir düzende belli bir plan çerçevesinde ders konularıma çalıştım. Sonuçlar açıklandığı zaman mutlu oldum. Aslında beklediğim bir şeydi. Sınava son bir ay kala denemelerimi hep fullerdim. Şimdiki hedefim Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesini istiyorum. İnşallah olur. Meslek olarak da yazılım mühendisi olmak istiyorum. Yaşıtlarıma düzenli ve kapasitelerini zorlamadan ders çalışmalarını ve soru çözmelerini tavsiye ederim. Bir de her gün düzenli olarak kitap okumalarını ve son olarak da nerde ve hangi konuda eksiklikleri varsa onun üzerine gidip eksiklerini tamamlamalarını öneririm” sözlerini kaydetti.

“BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI”

Semih Ağdemir’in Babası Suat Ağdemir ise, oğlunun başarısından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek,“Semih özel ders almadı. Hep hedefi vardı ve düzenli çalıştı. Ben Matematik öğretmeniyim az da olsa oğluma yardımcı oluyordum. Semihle öğretmenleri çok ilgilendi ve destek oldular. Annesi ve ben oğlumuzun başarılı olacağına inanıyorduk. Sınavı tam yapması ihtimali vardı ve bunu başardı ve bizi çok gururlandırdı. Çevremizdeki akrabalarımız, arkadaşlarımız duyunca bizi arayıp tebrik ettiler. Biz hep çocuklarımızın vatanı, devleti ve milleti için hep faydalı güzel işler yapmasını temenni ediyoruz. Semih yaşındaki gençlerin her zaman hayatlarında bir düzen ve bir hedef doğrultusunda çalışmalarını tavsiye ederim. Gerçekten bir şeyleri başarmak için çalışsınlar. Semih’in başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bol bol kitap okuyordu bunun sınav başarısına çok büyük katkısı oldu. Gençler ders çalışmanın yanında kitap okumayı ihmal etmesinler” şeklinde konuştu.