Birey ve arkadaşlık ilişkisi

Arkadaşlık ilişkisinin kalitesinin, kişinin sosyalliği ve özgüveni üzerinde etkili olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “İletişim, konuşma şekli, giyinme gibi birçok kavram kişinin dahil olduğu gruba göre şekillenir ve popüler kültürün de etkisiyle arkadaşlık grubu etkileşim haline geçiş sağlar” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, özellikle çocukluk döneminde arkadaşlığın iyi oluş üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Arkadaşlık ilişkisinin psikolojik sağlamlık ve iyi oluş üzerindeki etkilerine değinen Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, bireyin günlük yaşam içerisinde karşılaştığı, kendini zorlayan durumlarla baş edebilecek desteği görebilmek için arkadaşlık ilişkilerine sığındığını, ondan destek ve yönlendirme beklediğini söyledi. Aydoğdu’ya göre, kişinin sahip olduğu arkadaşlık ilişkisinin kalitesi, dış dünyayı algılama biçimini, sosyalliğini ve özgüveni üzerinde oldukça etkili bir durum.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, özellikle ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkilerinin çok daha fazla önem kazandığını belirterek “Bu süreç içerisinde yani ergenlik dönemi içerisinde olan genç birey için anne ve baba ile olan ilişki geri plana kayarken arkadaşlık ilişkisi ön plana gelmektedir. İletişim, konuşma şekli, giyinme gibi birçok kavram kişinin dahil olduğu gruba göre şekillenir ve popüler kültürün de etkisiyle arkadaşlık grubu etkileşim haline geçiş sağlar” şeklinde konuştu.

ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ ALGIYI GELİŞTİRİR

Kişinin sahip olduğu arkadaşlık ilişkisinin kalitesinin dış dünyayı algılama biçimini, sosyalliğini ve özgüveni üzerinde oldukça etkili olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Birey kurduğu ilişkiler üzerinden kendisini, arzu ve isteklerini ifade etme becerilerini de geliştirmektedir. Bunlarla birlikte ergenlik döneminde kişinin geliştirmeye başladığı kimlik ait olduğu ailenin dinamikleri ve sosyal ortamından direkt etkilenmekte ve bu ilişkilerin temelinde oluşmaktadır” ifadesini kullandı.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Arkadaşlık ilişkisi kurmakta zorluk çeken kişilerin diğer insanlara göre daha mutsuz olduğu, baş etme mekanizmalarının olmadığı ve hayata dahil olma, görev ve sorumluluk alma gibi alanlarda da sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu durumlar düşük öz saygı ve düşük özgüven olarak da karşımıza çıkabilmektedir” dedi.

“KENDİSİNİ TANIMASINI SAĞLAR”

Arkadaşlık ilişkilerinin önemine işaret eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, şunları söyledi:

“Yaşadığımız topluma dair değer yargılarını, gelenekleri, görenekleri öğrendiğimiz, ait olduğumuz ve belli kurallar çerçevesi içerisinde yaşadığımız toplum normlarına uyum becerilerini iletişim üzerinden sağlarız. Diğer insanlarla birlikte kurulan bu iletişim toplum kurallarının öğrenilmesini sağladığı gibi aynı zamanda da bireyin topluma dair geliştirdiği aidiyet duygusunun gelişmesini sağlar. Diğer kişilerle kurulan ilişkiler aslında kişinin kendisini de tanımasını sağlar. Birey dahil olduğu gruplar içerisinde oldukça kendi sınırlarını, limitlerini, değer yargılarını öğrenir. Bununla birlikte karşılaştığı olumsuzluklarla baş etmesine yardımcı olacak stratejileri geliştirmesini de sağlar.” (Bülten)