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Anasayfa / Asayiş / Birecik’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Birecik’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

birecik’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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