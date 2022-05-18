BİRAZ DAHA ZAM YAPIN!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Hafta sonu yaş çay alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Son açıklanan zam oranından sonra esnafın iş yapamaz hale geleceğini belirten söyleyen Malatya Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, “İnsanlar iş yapamazsa, para kazanamazsa ne yapacak? Esnafın sabahtan akşama kadar sattığı 50-100 bardak çay, bununla elektriği mi, suyu mu, kirayı mı verecek, neyi verebilir? Biz yetkililerden şunu istiyoruz, biraz daha zam yapsınlar, tamamen batalım” dedi.

“EVELALLAH ZAM GELDİ”

2022 ürünü yaş çay alım fiyatına yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklanmasının ardından çaya yüzde 43.71 zam yapıldı. Yapılan bu zammın kahveci esnafını batırmaya kadar gideceğini söyleyen Malatya Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, kinayeli bir dille yapılan zammı eleştirdi. Karanfil, “Bugün çaya yüzde 44 oranında bir zam geldi deniliyor ama yaklaşık yüzde 100’e yakın bir zam uygulaması var. Bugün 45-46 liraya aldığımız çay, 79-80 liraya satılıyor. Sudan tutunda kolaya kadar her şeye evelallah zam geldi” ifadelerini kullandı.

“BİR BARDAK ÇAY İÇMEK LÜKSE GİRDİ”

Artık çay içmenin de lüks olacağının altını çizen Başkan Karanfil, vatandaşın alım gücünün ciddi oranda düştüğünü ifade etti. Karanfil, “Eskiden günde bir kilo kuru çayı yapıp satan bir çay ocağına iş yapamamış gözüyle bakılıyordu ama şimdi 200 gram çay satarsa öpüp başının üstüne koysun. Çünkü kahveci esnafı olarak, biz bittik. Eskiden çay ocakları kahvehaneler tıklım tıklım oluyordu, şimdi 2-3 kişi tek var. Çay ocaklarında neden müşteri yok, çünkü insanların alım gücü kalmadı. Artık kahvede bir bardak çay içmek lükse girdi. Muhtemelen esnaflar kapanmaya da gider” değerlendirmesini yaptı.

Malatya Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, çaya, şekere, kahveye, suya, tüpe, elektriğe, kolaya gelen zamları sert sözlerle eleştirdi. Karanfil, “Çaya, şekere, kahveye, suya, tüpe, elektriğe, kolaya gelen zam, esnafın batması demektir. Çünkü biz rayiçle, sabit bir fiyata çalışmak zorundayız. Yani gelen bu zamları hemen yansıtma şansımız olmuyor. Biz üst kuruluşumuza fiyat tarifesinde bulunuruz, ondan sonra çaya zam yapabiliriz. Tabii bize hemen zam tarifesi çıkmıyor” şeklinde konuştu.

“ESNAF BATIYOR”

Çaya gelen ortalama yüzde 44’lük zammın piyasaya yüzde 100 olarak yansıdığının altını çizen Karanfil, “Bugün çaya yüzde 44 oranında bir zam geldi deniliyor ama yaklaşık yüzde 100’e yakın bir zam uygulaması var. Bugün 45-46 liraya aldığımız çay, 79-80 liraya satılıyor. Sudan tutunda kolaya kadar evelallah zam geldi. ‘Allah sonumuzu hayreylesin’ diyoruz da pek hayra benzer bir tarafımızda kalmadı. Kısaca esnaf batıyor” ifadelerine yer verdi.

“BAKALIM SONUMUZ NE OLACAK?”

Zam yapmanın bir çözüm olmadığını dile getiren Başkan Karanfil, “Bizim için çaya zam yapmak da çözüm değil diyelim ki zam yaptık ve çay 5 lira oldu. Kim içecek? Böyle olunca vatandaşın ve esnafın alım gücü düşüyor. Dolayısıyla biz kaç tane çay satarımın derdine düşmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar oturup da bir çay ocağında çay içtiği zaman 25 lira verecek. Peki, 25 lirayı kim verecek? Emeklinin aldığı para ne ki gelsin de günde 2 bardak çay içsin veya bir asgari ücretli gelip de çay ocağında 4 bardak çay içsin. Yani milletin içtiği çay zehir oldu. Elimizde çayımız ekmeğimiz vardı, o da gitti. Bakalım sonumuz ne olacak?” dedi.

“TAMAMEN BATALIM HERKES RAHAT ETSİN”

Bir bardak çay içmenin lükse girdiğini söyleyen Karanfil, “Eskiden günde bir kilo kuruçayı yapıp satan bir çay ocağına iş yapamamış gözüyle bakılıyordu ama şimdi 200 gram çay satarsa öpüp başının üstüne koysun. Çünkü kahveci esnafı olarak, biz bittik. Eskiden çay ocakları kahvehaneler tıklım tıklım oluyordu, şimdi 2-3 kişi tek var. Çay ocaklarında neden müşteri yok, çünkü insanların alım gücü kalmadı. Artık kahvede bir bardak çay içmek lükse girdi. Muhtemelen esnaflar kapanmaya da gider. İnsanlar iş yapamazsa, para kazanamazsa ne yapacak? Esnafın sabahtan akşama kadar sattığı 50-100 bardak çay, bununla elektriği mi, suyu mu, kirayı mı verecek, neyi verebilir? Biz yetkililerden şunu istiyoruz, biraz daha zam yapsınlar, tamamen batalım. Benzini 35’e mazotu da 50 liraya çıkarsınlar bir karış toprağımızı ekmeyelim herkeste rahat etsin” açıklamasını yaptı.