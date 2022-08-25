BİR PUANDAN DAHA FAZLASI

Bodrum karşısında, pekte iç açıcı görüntü vermeyen, takımımızı iç sahada Adana karşısında izleme şansı buldum. Malum borçlar dolayısıyla transfer yapamayan, sadece rezerv ve altyapıdan yetişen oyuncularla kurulan takımın, ligi nasıl götüreceği ve nerede bitireceğini tahmin etmek zor. Oynadığı iki maç arasında çok fark var. Tutarlı bir kanıya varabilmek için birkaç hafta daha seyretmek gerekecek.

Gerçek olan, lisans problemi olan oyuncuların gelmesinin dışında, bu takımın kadrosu bu. Bu lig için yeterli mi? Bence yeterli değil, birçok mevkide yeterli oyuncu olmadığı gibi alternatif oyuncu oluşturma şansıda yok. Uzun vadede bu takımın, atmosferi yüksek ligde ayakta kalması çok zor. Ancak, kendilerine gelen bu şansı en iyi şekilde kullanması gereken gençler, sıra dışı gayret gösterir, yönetimde futbolcular arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu oluşturur, motivasyonlarını bozucu durumları yaşatmaz, taraftarın ve şehrin verdiği destekle özgüven oluşturulursa ancak ligde kalırız. Yoksa bu takım için daha sezonun başında uçacak, kaçacak, ilk yediye girecek, play off oynayacak gibi söylemler bizleri yanıltır ve gereksiz baskı oluşturur.

Adana maçına evinde oynamanın verdiği özgüvenle çıkan takımımız ve hocamız, Bodrum maçından büyük dersler çıkarmışlar. Öncelikle savunma güvenliği ve birinci lig takımı gibi oynama gayreti, farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Her bölgede eksiklik yüksek motivasyon ve gençliğin verdiği enerji ile kapatıldı. Oynanan futbol galibiyet için yeterli olmasa da söke söke beraberliği aldığımızı söyleyebilirim. Bu puanın değeri (1) den çok büyük. Bu puan genç futbolcular için özgüven demek, sahada mücadele ve birlik ruhu demek, takım olmak demek. Daha iyi sonuçlar alabileceklerinin göstergesi olan bu maç iyi günlerin habercisi olsun.

Bu hafta ligin iyi takımlarından olan Eyüpspor’la oynayacağız. Bizim adımıza zor maç olacağı kesin. İstanbul’da Malatyalıların bu maça mutlak ilgileri olacaktır. Umarım iyi futbol oynayarak, iyi bir sonuç alınır. Bu hafta ki oyunun ve özgüvenin devamı için önemli bir karşılaşma olacak. Takımı elektriksiz, susuz, iaşesiz bırakan, ben olmazsam olmaz diyerek takımı borç batağına sürükleyen ve sonrada bırakıp gidenlere, mesaj vermesi adına önemli bir maç. Takımı zor günde, sahiplenen yönetim içinde motivasyonlarını yükseltme adına önemli bir maç olacak. İnşallah kazançlı bir maç olur.

Esen kalın…