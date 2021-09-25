bir kişi i̇çin i̇mar planı değiştirildi mi?

Bir kişi için imar planı değiştirildi mi?

“İnanılmaz bir rüşvet çarkı var”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

TOKİ tarafından Orduzu ile Gelincik Tepesi arasında yapılan 30 metrelik yol genişletme çalışmalarında iddialara göre ilk başta yapılan imar planına uyulmadı.

ESKİ MÜDÜR KARATAŞ GÖREVDEN Mİ ALINDI?

İstanbul’da avukatlık yapan ve aslen Malatyalı olan Yavuz Selim Ersu, yol yapım çalışmaları esnasında bir takım usulsüzlüklerin yaşandığını ve eski MASKİ Müdürü Yaşar Karataş’ın da bunun içerisinde yer aldığını iddia etti. Ersu, belediyenin durumu fark etmesiyle Karataş’ı görevden alındığını ileri sürdü.

YOL İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILDI?

Malatya’da, TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Orduzu Gelincik Tepe mevkiinde yapılan deprem konutlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan yol genişletme çalışmaları yolun kimi yerinde 23 kimi yerinde ise 18 metre kadar düşüyor. Ersu, bir kişi için Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanıp, yol imar planında değişiklik yaptığını iddia etti.

Zira bölge Yeşil Kuşak Projesi içinde kalıyor ve bölge halkı ne evini ne arazisinin yola mal edilmesini istemiyor. Yeşil Kuşak Proje ’sinin bölgeye kattığı artı değer, burada bazı vatandaşların hak mahrumiyetine uğramasını da beraberinde getiriyor. Avukat Yavuz Selim Ersu, müvekkili Muzaffer Ersu’nun da mağdur olanlar arasında yer aldığını ileri sürdü.

Babası Muzaffer Ersu’nun yaşadıklarını anlatan Avukat Yavuz Selim Ersu, söz konusu yol genişletme çalışmalarının hatır gönülle ve rüşvete göre kimi yerlerde 23 kimi yerlerde ise 18 metreye kadar düşürüldüğünü ileri sürdü. Bunun kanuna aykırı bir durum olduğunu ve hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Ersu, bir kişi için belediye meclisinin toplanıp, yol imar planında değişiklik yaptığını iddia etti.

“YOL GÜZERGÂHINI DEĞİŞTİRDİLER”

Avukat Ersu’nun iddialarına göre, TOKİ tarafından yapımı devam eden Orduzu- Gelincik Tepesi arasındaki bağlantı yolunda bir takım usulsüzlükler yaşanıyor. Ersu, ilk başta yapılan yolun güzergâhını gösteren imar planında her şeyin belli olduğunu fakat daha sonra bu planın değişikliğine uğradığını söylüyor. Hatırı sayılır kişilerin araya girmesiyle imar planının değişikliğe uğradığını ve yola keskin bir viraj verildiğini söyleyen Ersu durumu şöyle anlattı:

“Gelincik Tepesi’ne giden bir yol yol var. TOKİ tarafından yapılıyor. Bu yol yapılırken ilk başta bir imar planı yapıldı ve bu imar planında her şey belliydi. Ondan sonra hatırı sayılır herkes araya girmeye başladı. Bizim orada hali hazırda bir evimiz vardı, hala duruyor. Karşı komşumuz Yaşar Karataş’ın akrabasıydı. Bu kişi Yaşar Karataş’a gidip imar planına itiraz etmeksizin mevcut planını değiştiriyorlar. Normalde yasal olarak itiraz etmeleri lazım. Ona bile gerek duymadan Belediye Meclisini toplayıp, yol güzergâhını değiştiriyorlar. Çok keskin bir viraj yapıyorlar. Hatta orayı kurtarmak için başka evleri dahi yıktırıyorlar. Sadece bir kişinin evini kurtarmak için tahmini 7-8 evi yıktırıyorlar. Böyle bir durum var.”

KARATAŞ GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Yaş haddinden emekliye ayrıldığı bilinen eski MASKİ Müdürü Yaşar Karataş’ın da adının karıştığını ileri süren Ersu, belediyenin durumu fark etmesiyle Karataş’ın görevine son verdiği iddiasında bulundu.

Ersu, doğup büyüdüğü evlerinin de yapılan imar değişikliğine kurban gittiğini söyleyerek, evlerinin önünde bulunan 6 metrelik duvarı geçmeden bilirkişilerin oturduğu yerden belediye raporları doğrultusunda rapor hazırladıklarını ileri sürdü. Ersu, “Mahkeme kalemini aradım. Bilirkişi heyetinin ‘İçeri girmeden nasıl değerlendirme yaptığını’ sordum. Kalem, ‘biz geldik, girdik, müvekkilinize güvenmeyin. Onlar yalan söylüyorlar’ dedi. Güvenmeyin dedikleri kişi benim babam” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

“PARASINI VEREN, ADAMINI BULAN…”

Sözlerine, “İnanılmaz bir rüşvet çarkı var” diyerek devam eden Ersu, Yeşil Kuşak Projesi içinde kalan alanın artı değer kazandığını söyledi. 30 metrelik yol genişletme çalışmasını anlatan Ersu, “Yola bakın, yılan gibi kıvrım şeklinde. O para vermiş onun arsasından, diğeri hatır koymuş onun arazisine girmeden geçirmişler. Bütün kamu kaynaklarını boşuna kullanmışlar. Belediyeden savunma istiyoruz. 1/5000 ölçekli imar planını değiştirdiniz diye? Kamu yararı diyorlar. Sadece bir kişinin evini kurtarmak için başka kişilerin evini yıkıyorlar. Yola inanılmaz bir viraj verip bir sürü masraf yapıyorlar. O virajda 10 yıl içinde ölümcül çok sayıda kaza olacak. O bölgede Yeşil Kuşak Projesi var. Kimse arazisini satmak istemiyor. Pınarbaşı’ndan başlayacak, Çınar’dan geçip Battalgazi’ye varacak. Haliyle burada kimse evini yıktırmak istemiyor. Dolayısıyla bu adam evini kurtardı. Belediye meclisini toplayıp, kanuna aykırı karar almışlar. Bununla ilgili idare davamız devam ediyor. Belediyede kokuşmuş inanılmaz bir düzen var. Parasını veren, adamını bulan yolu bahçesine aldırmamış. Bulamadıklarını da yola katmışlar. Yol 30 metre olması gerekirken bazı yerlerde 23’e bazı yerlerde ise 18’e düşmüş. Adamlar Mahkemedeki bilirkişileri bile bağlamışlar. Bilirkişi evlere gelmeden evinden rapor yazıyor” dedi.

Ersu, belediyeden talep ettiği yol planlarında ise ilk imar planı kuş uçuşu büyük şekilde verilirken ikinci yani değiştirilen imar planında ise planın yakınlaştırıldığı ve verilen virajın kamufle edildiği söyledi.

İTİRAZI YOK AMA TALEBİ DİKKATE ALINIYOR!

Ayrıca edindiği belgelerde imar planına itiraz edenlerin tam listesinde evi yıkımdan kurtulan (Yaşar Karataş’ın akrabası olduğu söylenilen) kişinin itiraz listesinde isminin yer almadığını söyleyen Ersu, “Resmi bir itirazı yokken belediye meclisi toplayıp 1/5000 ölçekli imar planında değişiklik yapılıp yola anlamsız bir virajın verilmiş. Ayrıca belediye bir kişinin evinin yol yapımına kurban gitmemesi için nasıl olup da bölgede yer alan Nadire Dernek İlköğretim Okulu’nun bahçesinin önemli bir kısmı yola dahil ediyor? Bir kişinin evinin çocukların oyun alanından daha kıymetli görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Haber