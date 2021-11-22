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Anasayfa / Eğitim / Bir haftalık ara sona erdi

Bir haftalık ara sona erdi

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra bugün yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de aynı kararlılıkla eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi.

bir haftalık ara sona erdi
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