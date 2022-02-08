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Bir haftada 32 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

bir haftada 32 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 haftada 32 şahsa uyuşturucuyla mücadele çalışmalar kapsamında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son 1 haftalık çalışma kapsamında 16 farklı olayda 32 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda son 1 haftalık 16 farklı olayda 3.60 gram esrar, 37.33 gram metamfetamin, 29.2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan yine yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ü. isimli şahıs ve yine hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.B. isimli şahıslar da yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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