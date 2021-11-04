Bir günde 3 işyerini gasp eden zanlı yakalandı

Malatya’da bir gün içerisinde 3 işyerinden bıçak tehdidiyle 11 bin 330 lira gasp eden şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, emniyet ekipleri, 3 Kasım’da 21.30 sıralarında Tecde Mahallesi’nde bir marketten 8 bin 680 TL’nin gasp edilmesi ihbarı ile ilgili olarak bir çalışma başlattı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bölgede yapılan çalışmalarda şüpheli Mıhlıdut Caddesi üzerinde yakalandı.

Şüphelinin ayrıca gün içerisinde Başharık Mahallesi’ndeki bir marketten 2 bin TL ve İstiklal Mahallesi’ndeki bir marketten 650 TL gasp edilmesi olaylarının da faili olduğu tespit edildi.

Şüphelinin her üç olayda kullandığını beyan ettiği bir kesici alet ele geçirilirken, gasp olaylarına ilişkin tahkikat başlatıldı. (Haber Merkezi)