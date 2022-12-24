Bir görme engelli vatandaşın çığlığı

“Fırsat eşitliği istiyoruz”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Biz çok fark etmesek de onlar bu şehrin sorunlarını en derinden yaşayan engelli vatandaşlarımız. Birçok insan için çok normal ve kolay bir eylem olan yolda yürümek özellikle görme engelli vatandaşlar için bir çile haline geliyor. Doğuştan yüzde 95 oranında görme engelli olan Kamil Çelik isimli vatandaş, Malatya’da yaşadığı sıkıntıları BUSABAH gazetesine anlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

Sorunlarının sürekli görmezden gelindiğini ifade eden ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşmek istediğini söyleyen Kamil Çelik, Başkan Gürkan’la kendisinin görüştürülmediğini ileri sürdü.

“Bir görme engelli vatandaş olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine gidip sorunlarımızı anlatmak istediğimiz zaman, sürekli ‘Belediye Başkanımız il dışında’ şeklinde bilgi veriliyor” iddiasında bulunan Çelik, “Hiçbir şekilde engelli vatandaşların içeri alıp dertlerini dinlemiyorlar. Herkes bir engelli adayıdır, kimsenin hiçbir garantisi yok. ‘Belediyenin görevi sadece yol yapmaktır’ diyorlar ‘Belediye engelli ve mağdur vatandaşlara yardım etmek zorunda değil’, diyorlar ama yollar da bizim kullanımımız için uygun değil” şeklinde konuştu.

“BİR GARİBANIN SESİNİ DUYMALARINI İSTİYORUZ”

Malatya’da yolların engelli vatandaşların kullanıma uygun olmadığını belirten Kamil Çelik, “ Malatya’da doğru düzgün engellilerin kullanımı için engelli yolu yok. Biz bunu çok kez bunu görme engelliler olarak toplanıp dile getirdik ama hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Halk günü olduğu zaman sadece vali yardımcısı ile görüştürüyorlar bizi. Ben buradan iş adamlarına da kendimi ifade etmek istiyorum. Ellerinden geldiği kadar bir görme engelli, bir garibanın sesini duysunlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Engelli aylığım var ama yaşım ilerliyor. Bir sigortam, bir emekliliğim olsun, bir görme engelli vatandaş olarak kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Özellikle engellilere ait yollara vatandaşlar araç park ediyorlar ve bu duruma duyarsız kalan zabıtalarımız da var. Engelli yolları olsun, kaldırımlara araç park ediliyor ve esnaflarda sürekli kaldırımlara malzeme koyuyorlar. Bunlara trafik polisleri ve zabıtalarımız da çok duyarsız kalıyorlar, engel olmuyorlar” ifadelerine yer verdi.

“ENGELLİ VATANDAŞLARA İŞ İMKANI SUNULMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Engelli vatandaşlara iş imkanı sunulmadığını söyleyen Kamil Çelik, “Ben İŞKUR Müdürlüğüne de çok gittim. İŞKUR Müdürlüğünce de engelli vatandaşlara iş imkanı sunulmadığını söylediler. Özellikle de özel sektörler bunu söylüyor. ‘Ben engelli bir vatandaşı işe aldığımı zaman, yanına birini refakatçi olarak vermem gerekiyor’ diyorlar. Halbuki bir görme engelli, bir yere gittiği zaman kısa sürede orda lavabonun, yemekhanenin nerde olduğunu öğrenecektir. Ama bu konuda maalesef bize bir fırsat eşitliği sunulmuyor. Bin 840 lira engelli aylığı alıyorum, bu maaş iyileştirme yapılmadığı sürece maaş yetersiz kalıyor. ama ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Buradan özellikle iş adamlarına ve Büyükşehir Belediyesine seslenmek istiyorum, zor durumdayız. bizi belediyenin içerisine almıyorlar hiçbir şekilde. Sürekli ‘Belediye Başkanı Ankara’da’ diyorlar” dedi.

“SESLİ IŞIKLANDIRMA SİSTEMLERİ YOK”

Malatya’nın engelli vatandaşlar için yaşanılabilir bir şehir haline dönüşmesi için önerilerde bulunan Kamil Çelik, “Engelli yolları eksik, bazı yerlerde engelli yolları bozuk. Özellikle merkezi bölgelerde mesela bir görme engellinin karşıdan karşıya geçmesi bayağı zor, sesli ışıklandırma sistemleri yok. Yollardaki çukurluklar bizi mağdur ediyor. Bir engelli otobüse bindiği zaman şoförler engellilerin ineceği durakları unuttuğu zaman da engelliler çok zorlanıyor. Hiçbir şekilde engelli vatandaşların istek ve talepleri dikkate alınmıyor” diye konuştu.